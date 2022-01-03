Antalya, aşılamada "en iyi" olma yolunda ilerliyor

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamada kentteki çalışmaların başarılı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Yazıcı, AA muhabirine, Antalya'nın salgına karşı etkin mücadele eden kentlerden biri olduğunu belirtti.

Vaka oranlarının yönetilebilir düzeyde olduğunu ifade eden Yazıcı, "Yoğun bakım üniteleriyle ilgili herhangi bir sıkıntımız yok." dedi.

Salgınla mücadelede en önemli silahın aşılanma olduğuna işaret eden Yazıcı, kentte yaşayanların aşılanmaya gerekli önemi gösterdiklerini kaydetti.

İlk günden itibaren kentin büyük bir bölümünün aşılanmaya dahil olduğunu dile getiren Yazıcı, "Aşılamada Türkiye ortalamalarındayız, birinci doz aşıda yüzde 90,7, ikinci doz aşıda yüzde 80,2, üçüncü doz aşıda yüzde 91,3 oranlarımız var. Sürekli kampanyalar yapıyoruz." diye konuştu.

12 yaş üstündeki gençlerde aşılanma oranlarını artırmak amacıyla da okullarda stantlar kurduklarını anlatan Yazıcı, kendisinin de okullara yaptığı ziyarette aşılamanın önemini gençlerle paylaştığını bildirdi.

Antalya olarak salgınla mücadele noktasında en iyi şehir olmak istediklerini vurgulayan Yazıcı, şunları söyledi:

"Türkiye'nin dünyaya açılan penceresi konumundayız. Antalya'nın böyle bir uluslararası sorumluluğu var, dolayısıyla en iyisi olmak zorundayız. Bunun için gerek sosyal medya aracılığıyla gerek sağlık gerekse milli eğitim çalışanlarımızla aşı olmaları noktasında tavsiyede bulunuyoruz. Gençlerde aşıya karşı bir duruş yok. Görüş ve düşünce olarak karşı değiller ama uygulamada biraz geride kalıyorlar."