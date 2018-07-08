Antalya Arazi Yangını, Evlere Sıçramadan Söndürüldü Hd

Arazi yangını, evlere sıçramadan söndürüldü

ANTALYA'da arazide başlayan yangın evleri tehdit edince Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederek yangını söndürdü.

Antalya'nın Kepez ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde dün öğle saatklerinde arazide henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek yerleşim yerlerine doğru ilerledi. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de sevk edildi. 3 arazöz 2 ilk müdahale aracı, 1 su tankeri ve 2 helikopter ile müdahale edilen yangın söndürüldü.

Evlere sıçramadan söndürülen yangında 1 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi. Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri, özellikle yaz aylarında arazi ve tarlalarda kontrolsüzce yapılan anız yangını ya da piknik ateşlerinin büyük yangınlara davetiye çıkardığını, vatandaşların daha dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.