ANTALYA ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
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ANTALYA ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli jandarmanın sıkı çalışmasıyla yakalandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan şüpheli jandarmanın sıkı çalışmasıyla yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri, hırsızlık, iş yeri dokunulmazlığını ihlal etme, alkol veya uyuşturucu maddenin etkisi altındayken araç kullanma ve mala zarar verme gibi çeşitli suçtan aranan Mustafa İ.'nin (43) ilçede olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yaptıkları teknik ve fiziki takibin ardından şüpheliyi Çıplaklı Mahallesi'nde yaya olarak gittiği esnada yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri yapılmak üzere karakola götürülen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ANTALYA ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
ANTALYA ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
ANTALYA ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI
ANTALYA ARANAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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