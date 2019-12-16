Antalya aralık ortasında deniz keyfi
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Antalya aralık ortasında deniz keyfi

Aralık ortasında deniz keyfiANTALYA'da, aralık ayı ortasında yazdan kalma bir gün yaşandı.

16.12.2019 18:28 | Son Güncelleme: 16.12.2019 18:30
Antalya aralık ortasında deniz keyfi

ortasında deniz keyfi

'da, aralık ayı ortasında yazdan kalma bir gün yaşandı. 'nde güneşlenenlerin yanı sıra denize girenler dikkati çekti.

Antalya'da güneşli havayı fırsat bilenler, sahilleri doldurdu. Hava sıcaklığının 20 dereceyi bulmasıyla Konyaaltı sahiline gelenlerin bir kısmı yürüyüş yaparken, kimileri ise güneşlendi. Güzel havayı fırsat bilenler, keyifli dakikalar geçirdi. Akdeniz'in mavi sularına kendini bırakan turistler ise 19 derece sıcaklıktaki denizin tadını çıkardı.

Kaynak: DHA

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: Antalya aralık ortasında deniz keyfi
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