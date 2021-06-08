ANTALYA ARACINI ÇALIŞIR HALDE BIRAKIP KAYBOLAN MARKET İŞLETMECİSİ BULUNDU

Antalya'da cumartesi günü akşam saatlerinde aracını çalışır halde bırakıp ortadan kaybolan market işletmecisi Onur Uygun'dan (37) güzel haber geldi.

Antalya'da cumartesi günü akşam saatlerinde aracını çalışır halde bırakıp ortadan kaybolan market işletmecisi Onur Uygun'dan (37) güzel haber geldi. Uygun, kayboluşundan 65 saat sonra Antalya-Alanya yolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda bulundu.

Aksu ilçesinde cumartesi günü akşam saatlerinde, Mersin-Antalya karayolunda çalışır durumdaki otomobilin dörtlülerinin yanık şekilde uzun süredir park halinde olduğunu fark edenler durumu polise bildirdi. Plakayı sisteme giren ekipler, aynı gün içerisinde aracın sürücüsü market işletmecisi Onur Uygun adına kayıp ihbarı olduğunu gördü.

AİLESİNE HABER VERİLDİ

Bunun üzerine Uygun'un ailesine haber verildi. Yakınları, Aksu ilçesi Mersin- Antalya Karayolu kenarına geldiklerinde otomobilin Onur Uygun'a ait olduğunu belirledi. Polis ekipleri, otomobil ve çevrede yaptıkları araştırmalarda, Uygun'un yol kenarında yer alan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne ait ağaçlık alanda gözden kaybolduğunu tespit etti.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Onur Uygun'un otomobili yol kenarına çalışır şekilde ve dörtlüleri yanık şekilde bıraktığı, araçtan indikten sonra ağaçlık alana doğru gittiği güvenlik kamerasına yansıdı. AFAD'ın ilk gün katıldığı arama çalışmalarına, dün Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de dahil oldu. Kadavra köpeğinin de yer aldığı arama çalışmalarında Uygun'a ait herhangi bir ize rastlanmadı.

DÜN GECE BULUNDU

Araştırmalarını sürdüren ekipler, Onur Uygun'u dün gece saatlerinde Antalya-Alanya Karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda ulaştı. Ekipler, Uygun'un kayboluşundan 65 saat sonra bulunduğu haberini ailesine haber verdi. Teyze Sibel Erdoğu, "Yeğenimin bulunmasından dolayı çok mutluyum. Polis ekipleri bize saat 06.00 sıralarında haber verdi. Bizim için sağ salim bulunması önemliydi. Sevinçliyiz. Yeğenim gece saatlerinde akaryakıt istasyonuna bırakılmış. Yanımızda olması bizim için en önemlisi" dedi.

Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)-

(DÜN GEÇİLEN GÖRÜNTÜLÜLERLE)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı