Antalya Araç Sayısında 4'üncü Sırada

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı 2018 yılı Kasım ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerine göre, Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 milyon 58 bin 357 oldu.

TÜİK '2018 Yılı Kasım Ayı Motorlu Kara Taşıtları' istatistiklerini açıkladı. İstatistiklere göre, ülkemizde Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 22 milyon 850 bin 238 adet taşıtın yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14,1'ini motosiklet, yüzde 8,2'sini traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Antalya motosiklet sayısında 2'inci sırada

Antalya'da Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 1 milyon 58 bin 357adet taşıtın yüzde 47'sini otomobil, yüzde 26,3'ünü motosiklet, yüzde 17,2'sini kamyonet, yüzde 4,6'sını traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 1'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Antalya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 1 milyon 58 bin 357 ile İstanbul, Ankara ve İzmir'den sonra 4. sırada yer aldı. Ayrıca Antalya 278 bin 607 motosiklet sayısı ile 309 bin 481 olan İstanbul ilinden sonra 2. sırada yer aldı.

Isparta 29'uncu sırada

Isparta'da Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 175 bin 649 adet taşıtın yüzde 46,3'ünü otomobil, yüzde 21,5'ini motosiklet, yüzde 14,2'sini kamyonet, yüzde 12,8'ini traktör, yüzde 2,6'sını kamyon, yüzde 1,4'ünü minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Isparta'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 175 bin 649 ile 29. sırada yer aldı.

Burdur 37'inci sırada

Burdur'da Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı toplam 134 bin 672 adet taşıtın yüzde 40,8'ini otomobil, yüzde 24,9'unu motosiklet, yüzde 16,5'ini traktör, yüzde 11,6'sını kamyonet, yüzde 4,3'ünü kamyon, yüzde 1'ini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs, yüzde 0,2'sini ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Burdur'da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 134 bin 672 ile 37. sırada yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA