ANTALYA ARAÇ ÇARPMASI SONUCU YARALANAN KÖPEK TEDAVİYE ALINDI

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken aracın çarpması sonucu sol ön ve sol arka bacağında kırıklar oluşan sokak köpeği korumaya alındı. Kumluca- Finike karayolunda dün sabah saatlerinde yolun karşısına geçmeye çalışan sokak köpeğine, plakası ve sürücüsü belli olmayan araç çarpıp, kaçtı. Köpeğin sesini duyan mahalle esnafı hayvanı iş yerinin önüne getirdi. Yürüyemecek durumda olduğu belirlenen köpek için Kumluca Belediyesi hayvan barınağı ekiplerinden yardım istendi. Gelen belediye ekipleri köpeği araca alıp Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne götürdü. Sağlık kontrolünden geçirilen köpeğin sol ön ve sol arka ayaklarında kırıklar olduğu tespit edildi.

Belediye veteriner hekimi Sinan Ulusoy, Köpeğimizin araç çarpması sonucu sol ön ve arka ayaklarında kırıkların oluştuğunu belirledik. Bu sebeple alçıya alarak 20- 25 gün süreyle barınağımızda köpeğimizi misafir edeceğiz. Bu süreçte köpeğimize fizik tedavi ve vitamin gıdaları beslenmeleriyle eski haline döndüreceğiz dedi.

Kaynak: DHA