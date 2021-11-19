Antalya Araba Müzesi'nde nostaljik arabalar sergilenecek

ANTALYA (AA) - Antalya'da Kepez Belediyesince eski Dokuma Fabrikası'nın depo binasında "Antalya Araba Müzesi" açılacak.

Müzenin şantiyesini ziyaret eden Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, araçların teşhir alanlarını gezerek incelemelerde bulundu.

Tütüncü, yaptığı açıklamada, Antalya Araba Müzesi'nin, heyecan verici bir proje olduğunu belirtti.

Müzede tarih ve otomobil sevdalılarının buluşacağına değinen Tütüncü, müzenin özel bir kültür sanat merkezi olacağını bildirdi.

Tütüncü, müzede otomobillerin yanı sıra farklı ulaşım araçlarına da yer vereceklerini belirterek, "Hava araçlarına, tramvay, tarımda kullanılan araçlar da var. Çünkü bu araçların üzerinden yakın dönemin, yakın tarihin kent ve kentlilikle ilgili kısımlarını aktarmak çok daha anlamlı oluyor. Müzemizde Devrim otomobiline de yer vereceğiz. Türkiye'nin otomobil tarihini, sevdasını, araba yapma tutkusunu, heyecanını anlattığımız güzel bir köşe hazırlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin otomobil ve havacılık sanayi tarihine ilişkin bilgi verecek müzede, siyaset ve sinema dünyasında izler bırakan otomobillerin de yer aldığı 70'e yakın nostaljik araç sergilenecek.

Müzenin, 2022'nin ilk aylarında 2 bin 600 metrekarelik alanda açılması planlanıyor.

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri

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