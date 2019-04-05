Antalya Aort Damarının 20 Santimi Değişen Hasta Araç Kullanırken Ölmekten Korktum

Aort damarının 20 santimi değişen hasta Araç kullanırken ölmekten korktum

Antalya'da, anevrizma nedeniyle aort damarının 20 santimlik bölümü ve kalp kapağı kısmen sığır, kısmen domuz dokusundan yapılan yapay damarla değiştirilen Hasan Adlı (58), sağlığına kavuştu. Adlı, aortun yırtılması durumunda birkaç dakikada ölümün gerçekleştiğini öğrendiğinde, özellikle araç kullanırken, büyük stres yaşadığını belirtti.

Antalya'da yaşayan emekli Hasan Adlı, kalple ilgili şikayetlerinin 10 yıl önce başladığını, bu süre içinde anjiyo yapıldığını ve kalp kapakçığında kaçak belirlendiğini söyledi. Kalp kapakçığı ameliyatını hep ertelediğini dile getiren Adlı, yaklaşık 1 ay önce göğsünde ağrı şikayetiyle başvurduğu hastanede, aort anevrizması tanısı aldığını kaydetti. Doktorların, Saatli bombasın dediklerini belirten Adlı, Bunu duyunca dünyam karardı; çünkü aort yırtıldığında birkaç dakika içinde ölümle sonuçlanıyormuş. Büyük stres yaşadım. En büyük korkuyu da araç kullanırken yaşıyordum. Araç kullanırken hep 'Acaba kendim mi öleceğim yoksa ölürken birine mi çarpacağım' diye düşünmeye başladım. Hadi kendime üzülmem, ya birine çarpıp onun da ölümüne neden olursam Arkamda bir sürü acı bırakacaktım. Çok zordu bu diye konuştu.

Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Kalp ve Damar Cerrahisi'nden Op. Dr. Ahmet Taner Çetintaş tarafından yapılan ameliyatla sağlığına kavuşan Adlı, Şu an mutluyum, iyiyim. Ağrım, sızım yok dedi.

'BABAM, İÇİNDE SAATLİ BOMBA TAŞIYORDU'

Babasının kalp kapakçığında kaçak belirlendiğinde ameliyattan hep kaçtığını anlatan Durmuş Ali Adlı (38) ise Ama son 1 yıl içinde efor düşüklükleri olmaya başladı. Ara ara göğsünün ağrıdığı söylüyordu. Son olarak yapılan kontrollerde aort damarının genişlediği söylendi. Bu damar 5 santime kadar olan genişlikte tedavi edilebiliyormuş ama babamın 6 santime ulaşmıştı. Ameliyat olması gerekiyordu. Doktorlar babamın içinde bir saatli bomba taşıdığını söyledi. Ne zaman ne olacağı belli değildi. Böyle olunca da ameliyata razı oldu diye konuştu.

'20 SANTİM YAPAY DAMAR TAKTIK'

Ameliyatı gerçekleştiren Medical Park Antalya Hastane Kompleksi Kalp ve Damar Cerrahisi'nden Op. Dr. Ahmet Taner Çetintaş da Hasan Adlı'nın kalpten çıkan ana damarının genişliği ve kalp kapak bozukluğu nedeniyle takip edilen hasta olduğunu belirtti. Adlı'nın aort damar genişliğinin 6 santime ulaştığını kaydeden Op. Dr. Çetintaş, Aort damar genişliği 5,5 santimin üzerine çıktığında mutlaka ameliyat gerekir; çünkü ani kayıplar olur. Bu nedenle hastayı ameliyat ettik dedi.

Hasan Adlı'nın ameliyatıyla ilgili bilgiler de veren Op. Dr. Çetintaş, şunları söyledi

Hastaya biointegral biyolojik konduit denilen yapay damar taktık. Bu teknik İngiltere'de çok yaygın kullanılıyor ve Türkiye'de kullanılmaya başlandı. Buradaki temel faktör tamamen canlı doku kullanılması. Yaklaşık 20 santim damarı ve kapağını değiştirdik. Bu doku kısmen domuz, kısmen sığırdan alınan bir doku. Sentetik materyal yok. Tamamen doku olduğu için herhangi bir enfeksiyon ve sonradan oluşabilecek komplikasyon riski çok düşük. En önemlisi de ameliyattan sonra ilaç kullanma zorunluluğu yok. Metal kapak takıldığı zaman bu tür hastalar kan sulandırıcı ilaç almak zorunda. Bu ilaçların da ciddi komplikasyonları olabilir. Bizim kullandığımız damar ve kapakta ise ilaç kullanma zorunluluğu yok. Böyle olunca hasta normal olarak hayatını idame ettiriyor.

Op. Dr. Çetintaş, 14 ayda 17 hastayı bu teknikle ameliyat ettiklerini belirterek, 60 yaş üzerindeki hastaların yaklaşık yüzde 70'inde bu tekniği uyguladıklarını kaydetti.

Kaynak: DHA