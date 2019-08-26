ANTALYA AntiGravity hamağının ustaları Antalya'da yetişiyor

26.08.2019 11:17

AntiGravity hamağının ustaları Antalya'da yetişiyor

Bireyin genel sağlığını ve fiziksel çevikliğini artırırken, keyif alıp güzelleşmesini sağlamak için tasarlanan kapsamlı bir fitness tekniği olan AntiGravity hamağının, kişinin omurgasını esnek tutup duruşunu doğrulttuğu savunuluyor. Antalya'da açılan kursta yeni AntiGravity ustaları yetişiyor.

Uluslararası alanda geçerliliği kabul edilmiş eğlence ve fitness markası olan AntiGravity Fitness, 1991 yılından bu yana uygulanıyor. 1999 yılında hamakla birlikte yapılmaya başlanan AntiGravity Fitness'in Türkiye Eğitim Direktörlüğü'nü ise Mine Melek üstlendi.

İçeriği itibarıyla pilates, kinesis, dans, akrobasi, gyrotonic ve yüzde 60 yogadan meydana gelen bu metodun yerçekimine meydan okurken aynı zamanda genel çeviklik, kas kuvveti ve esnekliğini artırmaya çalışan kişinin genel güzelliğini artırdığına inanılıyor. Profesyonel sporcu veya hiç spor deneyimi olmayan kişilerin her yaşta yapabileceği AntiGravity Fitness, hamileler, göz tansiyonu olanlar, yüksek veya düşük tansiyonlular, son 6 saat içinde botoks tedavisi olanlar, yakın geçmişte ameliyat geçirenlere önerilmiyor.

Antalya'da gerçekleştirilen 'AntiGravity Fundamental Eğitmen Eğitimi'ne, Quality Life ev sahipliği yaptı. Eğitimler, AntiGravity Fitness Türkiye Eğitim Direktörü Mine Melek tarafından verildi. 32 saat süren eğitmen eğitiminde, AntiGravity Fitness'in tüm incelikleri anlatıldı ve uygulamalı gösterildi.

Türkiye'ye yeni gelmiş ve popülaritesi artan bir egzersiz metodu olan AntiGravity Fitness'in 'havada yoga' olarak da bilindiğine dikkat çeken Mine Melek, 'Yerçekimine meydan okurken, genel güzelliğimizi ve şevkimizi artırmakla beraber, aynı zamanda omurlarımızı baskısız açarken bize gençlik çeşmesini, güzelleşmeyi bedenen, ruhen, zihnen her türlü faydası olan bir egzersiz metodudur. İşin içerisinde yüzde 60 yoga, pilates, kinesis, akrobasi dans ve fitness kültürü bulundurur dedi.

Quality Life Sağlıklı Yaşam ve Spor Merkezi Antrenörü Melek Koçak ise AntiGravity Fitness'in, kişinin omurgasını esnek tutarak ve dolayısıyla duruşunu doğrultarak, yaşlanma sürecini tersine çeviren bir yöntem olduğunu aktardı. Koçak, 'Hareketliliğin artması kadar önemli bir diğer unsur da bu teknikte kişi omurlar üzerine baskı yaratmadan ters dönme hareketlerini gerçekleştirebiliyor. AntiGravity Fitness hem spor hem de hareket becerileri için kullanılabilen bir çapraz eğitim tekniğidir. Bir atleti daha hızlı, bir dansçıyı daha çevik yaparak rekabet üstünlüğü kazanmalarını sağlar diye konuştu.

AntiGravity Fitness yapmak isteyenlerin birçok nedeni olduğunu kaydeden Melek Koçak, şunları söyledi

'Bu spor insan vücudunun esnekliğini sağlar. Omurgadaki disklerin üzerindeki basıncı kaldırır ve gerekli sıvıyı almalarını sağlar, böylece omurgayı düzeltir. Endokrin, lenf, sindirim ve dolaşım sistemini dinçleştirir. Serotonin, endorfin, endofalin, endokanabinoid ve depomin gibi mutluluk harmanlarını salgılar. Yeni sineptik bağlantılar ve sinir yolları sayesinde beynin nöroplastisitesini (kişinin öğrenme yeteneğini) ve kinestetik bilinci arttırır. Baş aşağı dönmeler sayesinde yüzdeki kılcal damarlara taze kan sağlayarak antiaging etkisi yapar. Masaj etkisiyle derinlemesine rahatlamanızı ve hafiflemenizi sağlar.

Kaynak: DHA