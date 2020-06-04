ANTALYA Antalyalı başpehlivanlar Kırkpınar'ı bekliyor Antalyalı başpehlivanlar Kırkpınar'ı bekliyorKORONAVİRÜS sürecinde yağlı güreşlerin ertelenmesiyle evlerinde antrenman yapan Antalyalı başpehlivanlar İsmail Balaban ile Orhan Okulu, asırlardır devam eden Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanında boy göstermeyi istediklerini söyledi.

Antalyalı başpehlivanlar Kırkpınar'ı bekliyor

KORONAVİRÜS sürecinde yağlı güreşlerin ertelenmesiyle evlerinde antrenman yapan Antalyalı başpehlivanlar İsmail Balaban ile Orhan Okulu, asırlardır devam eden Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde er meydanında boy göstermeyi istediklerini söyledi.

Kırkpınar'da başpehlivanlık kemeri kazanan Antalyalı İsmail Balaban ile Orhan Okulu, koronavirüs sürecinde evlerinde antrenman yapmaya devam etti. Pandemi sürecinde yağlı güreşlerin ertelenmesi nedeniyle evlerinde ya da yaşadıkları bölgedeki ormanda, bahçede antrenman yapan Balaban ile Okulu, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni bekliyor. Kumluca'da oturan başpehlivan Orhan Okulu, pandemi sürecinde ormanlık alanda koşu yapıp, bahçede halatla antrenmanlar yaptı. Ağırlık antrenmanlarını bahçede gerçekleştiren Okulu, bu süreçte performansını korumak için çaba sarf etti.

'KIRKPINAR YARIN OLACAK GİBİ ANTRENMAN YAPIYORUM'

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin tarihinin belirlenmesiyle kampa başlayıp, yağlı antrenman gerçekleştireceğine değinen Okulu, bu yıl başpehlivanlığı kazanmayı istediğini belirtti. Okulu, şunları söyledi:

"Koronavirüs nedeniyle zorlu süreçte antrenmanlarımızı evde, köyümüzde doğada devam ettiriyoruz. Koşularımızı ormanda temiz havada yapıyorum. Ağırlık çalışmalarını, halat çalışmamızı yaptık. Yağlı antrenman yapamadık. Nisan ayında Kumluca güreşleri yapılıyordu. Hiç güreşmeden Kırkpınar'a gideceğiz. Kırkpınar asırlık bir güreş, bizim olimpiyatımız. Şimdiye kadar yapılmadığı yıl olmamış. Bu süreci atlatarak Kırkpınar'ın yapılmasını istiyoruz. Hazırlıklara devam ediyorum. Yağlı antrenmanlara da başladım. Ben Kırkpınar yarın olacak gibi antrenmanlarımı yapıyorum."

BALABAN: ER MEYDANINDA BOY GÖSTERMEYİ İSTİYORUM

Elmalı'da oturan İsmail Balaban ise Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin asırlardır sürdüğünü ve bu yıl da düzenlenmesini istediğini belirtti. Evde antrenman yaparak güreşlere hazırlandığına değinen Balaban, başpehlivanlık kemerinin sahibi olmak istediğini dile getirdi. Balaban, "Koronavirüsle mücadele ettik. Her şey iyiye gitmeye başladı. Sporseverler ve güreşseverler yağlı pehlivan sezonunun açılmasını bekliyor. Yüzyıllardır yapılan Edirne Kırkpınar Güreşleri şimdiye kadar ara vermeden devam etti. İsteğimiz bu sene de yapılması. Beklentimiz, başpehlivanlarımızın talebi bu yönde. Bu süreci güzel bir şekilde atlatıp, er meydanında güreşseverle buluşmak istiyoruz. Bu süreçte antrenmanlarımızı evde yaptık, köyümüzde çalıştık. Güreşçiler olarak biz er meydanına hazırız. Kırkpınar'ın yapılmasını ve er meydanında boy göstermeyi istiyorum" diye konuştu.

AYDIN: KIRKPINAR AĞUSTOSUN İLK HAFTASI YA DA 20'Sİ GİBİ DÜŞÜNÜLÜYOR

İsmail Balaban'ın antrenörü Hasan Aydın ise koronavirüs sürecinde Türkiye'de yağlı güreşlerin yapılamadığını hatırlattı. Yağlı güreş sezonunun açılması için planlamalar yapıldığından bahseden Aydın, "Kırkpınar güreşleri ağustosun ilk haftası ya da 20'si gibi düşünülüyor. Güreşlerin ilkinin Kırkpınar'da yapılması planlanıyor. Boy atlama güreşleri olan Kırkpınar, Elmalı, Kurtdere ve Kumluca güreşlerinin planlaması yapılacak. Kırkpınar sonrası güreşlerin eylül ayında yapılması planlanıyor. Seyircilerimize, güreşlerin yapılacağının müjdesini vermek istiyorum. Seyirci kapasitesi, pehlivan sayısı sınırlı olacak" dedi.

BAŞPEHLİVAN VE SEYİRCİ SINIRLAMASI

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de koronavirüse yönelik tedbirler alınacağını anlatan Aydın, bu yıl Kırkpınar'da 32'si başpehlivan olmak üzere 400-500 pehlivanın er meydanına çıkmasının düşünüldüğünü söyledi. Geçen yıl Kırkpınar'daki pehlivan sayısının 2 bin civarında olduğunu hatırlatan Aydın, seyirci sayısında da sınırlama yapılacağını vurguladı. Güreşlerin başlaması için hem organizasyon hem de güreşçilerin performansına yönelik çalışmaların sürdüğünü vurgulayan Aydın, şöyle konuştu:

"Kırkpınar'a bu yıl 400 ya da 500 güreşçinin katılması planlanıyor. Planlamalarımızı yapıyoruz. Bilim Kurulu'na danışacağız ve kararı vereceğiz. Pehlivanlarımız yarın sabah güreş olacak gibi antrenman yapıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü güreşçileri İsmail Balaban başta olmak üzere 12 başpehlivan 200 güreşçi antrenmanını yapıyor. Güreşçilerimiz evlerinde ya da ikişerli gruplar halinde çalışmalar yapıyor. Yarın güreş olacakmış gibi hazırlıklarını sürdüren pehlivanlarımız Kırkpınar ve Elmalı Güreşleri'nin tarihinin belirlenmesiyle kamp dönemine başlayacağız. Biz güreşlere hazırız."

Kaynak: DHA