ANTALYA 'Antalya'ya gelecek turistin yüzde 40-45'i Kemer'i tercih edecek'
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ANTALYA 'Antalya'ya gelecek turistin yüzde 40-45'i Kemer'i tercih edecek'

'Antalya'ya gelecek turistin yüzde 40-45'i Kemer'i tercih edecek'KEMER Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkan Yardımcısı turizmci Volkan Yorulmaz, Kemer'de 80 civarında otel açıldığını, Rus ve Alman pazarının da açılmasıyla yıl sonuna kadar Antalya'ya gelecek turistin yüzde 40-45'inin Kemer'i...

17.08.2020 09:26 | Son Güncelleme: 17.08.2020 09:33

'Antalya'ya gelecek turistin yüzde 40-45'i Kemer'i tercih edecek'

KEMER Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) Başkan Yardımcısı turizmci Volkan Yorulmaz, Kemer'de 80 civarında otel açıldığını, Rus ve Alman pazarının da açılmasıyla yıl sonuna kadar Antalya'ya gelecek turistin yüzde 40-45'inin Kemer'i tercih edeceğini belirtti.

'Türk turizminin en önemli destinasyonları arasında yer alan Kemer ilçesinde, özellikle Rusya'dan charter seferlerinin başlamasıyla hareketlilik yaşanıyor. Rusya'da 'Küçük Moskova' olarak da anılan Kemer'de şu ana kadar güvenli turizm sertifikasını alarak, 80 civarında turizm işletmesi kapılarını açtı. KETAV Başkan Yardımcısı turizmci Volkan Yorulmaz, özellikle Rus ve Alman pazarının açılmasıyla bölgede hareketliliğin başladığını söyledi.

'KEMER'DE 80 OTEL AÇILDI'

Volkan Yorulmaz, "Şimdi ağustos ayına geldik. Pazarlar da ufak ufak açılmaya başladı. Bugün itibarıyla da Rus pazarından misafirlerimiz gelmeye başladı, charterlarla. Önemli iki pazar yani Almanya ve Rus pazarının açılması, turizmcinin yüzünü güldürdü. Özellikle BDT pazarında kuvvetli oluşumuz, Kemer'in bir tık daha öne çıkmasını sağladı. Kemer'de yaklaşık 80 civarında otelimizi açtık. Bu hem istihdam hem ticaret için önemli bir sinyal. Kemer'de birçok otel açıldı. Bugün itibarıyla da açanlar var. Dolayısıyla Türkiye ekonomisi için olumlu ışık görüyoruz turizm açısından. Tabi bunun dezavantajları da var. Gelen sayı çok olmayacağı için pasta dağılacak" dedi.

'ÖNCE PERSONEL SONRA MİSAFİR SAĞLIĞI'

Bu dönemde en önemli konunun belli maliyetleri göze alarak belli hizmet kalitesini tutturmak olduğunu vurgulayan Yorulmaz, "Dolayısıyla tüm turizmci arkadaşlarımızdan özel ricam, fiyatları indirmeyin. İşin maliyeti belli. Çok komik fiyatlar duyuyoruz piyasadan. Bunu vermek maalesef çok doğru değil. Tabi herkesin kendi gerçeği var ama buna dikkat etmemiz lazım çünkü bu fiyatları tekrar yükseltmek de bizim işimiz. Bir kere düşürdükten sonra tekrar yükseltmek zor oluyor. Hepimiz bunu biliyoruz" diye konuştu.

Sosyal mesafeye dikkat ederek, önlemleri alıp, sertifikasyonla ilgili tüm uygulamaların hakkını vererek, otellerin işletilmesi gerektiğine işaret eden KETAV Başkan Yardımcısı Yorulmaz, "Her şeyden önce sağlık. Önce personelimizin sonra misafirimizin sağlığı. Dolayısıyla bu konulara herkesin dikkat etmesini önemle rica ediyoruz. Biz Antalya'dan gelecek turist sayısının normalde yüzde 30'unu alıyoruz. Bu seneki avantajımız çok otelimizi açtık bölgede, dolayısıyla bunun yüzde 40 ya da yüzde 45 civarında gerçekleşeceğini bekliyoruz" dedi.

ANTALYA 'Antalya'ya gelecek turistin yüzde 40-45'i Kemer'i tercih edecek'

Kaynak: DHA

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