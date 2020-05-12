ANTALYA Antalya Havalimanı uçuşlara hazır
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA Antalya Havalimanı uçuşlara hazır

Antalya Havalimanı uçuşlara hazırKORONAVİRÜS salgınında, normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte önce iç hat ardından da dış hat uçuşların başlaması planlanıyor.

ANTALYA Antalya Havalimanı uçuşlara hazır
12.05.2020 14:03 | Son Güncelleme: 12.05.2020 14:11

Antalya Havalimanı uçuşlara hazır

KORONAVİRÜS salgınında, normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte önce iç hat ardından da dış hat uçuşların başlaması planlanıyor. Türkiye'nin en yoğun havalimanlarından Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda da iç ve dış hat uçuşları için hazırlıklar tamamlandı.

Koronavirüs salgını nedeniyle yaklaşık 2 aydır tarihinin en sessiz günlerini yaşayan Fraport TAV Antalya Havalimanı, Ramazan Bayramı sonrası iç hatlar, temmuz ayı gibi de dış hat uçuşların açılmasına yönelik planlamalar kapsamında, hizmet vermeye başladı. Bazı tahliye uçuşlarının da devam ettiği Antalya Havalimanı'nda tüm araçlar girişte durdurularak, yolcularda maske kontrolü yapılıyor. Koronavirüs ile hayata geçirilen yeni uygulamalar, bazı tahliye uçuşlarıyla test ediliyor.

Havalimanından bugün Almanya'ya yaklaşık 100 kişilik tahliye uçuşu gerçekleştirildi. Yolcular termal kamerayla ateşleri ölçüldükten sonra bekleme alanlarında, sosyal mesafeye uygun olarak, birer boşluk arayla banklara oturdu. Check-in işleminde de kırmızı uyarı şeritlerine uygun sıralandı.

İÇERİDE NELER VAR?

Havalimanı iç hatlar ve dış hatlar terminallerinin girişine termal kameralar yerleştirildi. Yolcu ve personellere termal kamera ateş ölçümü yapılıyor. Ardından dezenfektan uygulanıyor. Check-in işlemlerinin yapıldığı tüm alanların zemininde 'Lütfen, sosyal mesafenizi koruyun' yazılı kırmızı şeritlerle yolcuların 1'er metre mesafe olacak şekilde bekleme alanları bulunuyor. Ayrıca, havalimanı içindeki dijital ekranlarda da sosyal mesafe ve dezenfektan uyarısı yapılıyor. Havalimanı içindeki tüm tuvaletlerin lavabolarında, musluklar fotoselliye dönüştürüldü. Ayrıca ateşi yüksek çıkan veya şüpheli durumu olanlar için karantina odası bulunuyor.

HİJYEN ÖN PLANDA

Antalya Havalimanı olarak ilk vakanın açıklanmasının ardından gerekli birçok önlemin alınmaya başlandığını belirten Fraport TAV Antalya Havalimanı Genel Müdürü Deniz Varol, 'İçeriye girer girmez sosyal mesafe kuralları uygulanıyor. Hem yolcu misafirlerimiz hem de personellerimiz olmak üzere herkes termal kameranın önünden geçiyor. Hijyen kuralları çok ön plana çıkıyor. Personellerimize de sürekli eğitim veriyoruz. Bayramdan hemen sonra iç hatların açılacağı yönünde bir planlama var. Temmuz gibi de dış hat uçuşların başlayacağı planlanıyor. Hazırlıklarımızı o dönemlere uygun olarak yaptık" dedi.

KARŞILIKLI KIYAS

Termal kameradan sonra tüm misafirlere el dezenfektanı sunulduğunu kaydeden Varol, 'Check-in yapılacak alanlarda kırmızı uyarıcı şeritlerle sosyal mesafe uyarıcı stikerler zeminde yer alıyor. Oturma alanlarında birer koltuk aralıklı boşluklar oluşturuldu. Şu an maksimum derecede önlemlerimizi aldık. Ayrıca ülkeler arası mütekabiliyet durumu var. Antalya Havalimanı olarak dünyanın bütün büyük havalimanlarıyla irtibat halindeyiz. Onlar hangi önlemleri almış. Biz hangi önlemleri almışız. Karşılıklı kıyas yapılıyor. Buna çok önem veriyoruz. Baktığımızda dünyanın en büyük havalimanları neler yapmışsa hepsini yapmışız ve hatta bazı konularda daha da iyi durumdayız. Örneğin lavabolarımızdaki muslukları fotoselliye dönüştürdük. Buna benzer birçok ufak detayı da atlamamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

KARANTİNA ODASI

Havalimanında termal kamera ateş ölçümünde şüpheli durumda olanlar için karantina odası oluşturduklarını belirten Varol, şunları kaydetti:

'Hemen müdahale edilebilecek, ambulansla hastaneye sevk edilecek bir izole alan oluşturduk. Yolcularımızın yoğun olarak havalimanını kullanmaya başlamasıyla bu önlemler de artırılacak. Sağlık Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bu konuda alınacak önlemlerle ilgili kararlarını takip ediyoruz. Bunlarla ilgili de ilave önlemler alınacak. Çünkü yolcular havalimanına geldikten sonra belli bir kalabalık ve kuyruk olacak. Buradaki en büyük hedeflerimizden biri bu kalabalığı doğru bir şekilde yönetebilmek. Biz istiyoruz ki yolcular gönül rahatlığıyla havalimanımıza gelsin."

ANTALYA Antalya Havalimanı uçuşlara hazır

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli Haber
Fransız doktorun Ramazan ayıyla ilgili iftira dolu sözlerine tepkiler çığ gibi: Özür dilemeli
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı Haber
Murat Övüç'ün babasının mezarı başında granit mezar taşı reklamı yapması tepki topladı
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata Haber
Pınar Altuğ, çocuğunu kaybeden Ebru Şallı'ya yapılan acımasız yoruma sert çıktı: İnsan demek hata
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler Haber
Cumhurbaşkanlığı Normalleşme Planı Takvimi yayımlandı! İşte yasakların kalkacağı tarihler
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi Haber
Çiftlik evinde alem yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiser yardımcısına görevden el çektirildi
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı Haber
Survivor'un 74. bölüm fragmanı yayınlandı! Acun Ilıcalı, yarışmaya veda eden ismin arkasından duygulandı
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Ebru Şallı, hayatını kaybeden 9 yaşındaki oğlunun ölmeden önceki son saatlerini anlattı
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları belli oldu
Son Dakika: 16-19 Mayıs tarihleri arasında 15 ilde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları belli...
Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti
Son seçim anketinde dört parti yüzde 10 barajını geçti
Acılı baba, kazada ölen oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü
Acılı baba, kazada ölen oğlunun cansız bedeni başında gözyaşı döktü
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Galata Kulesi için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a mektup gönderdi
Koronavirüs yasakları nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesi arttı
Koronavirüs yasakları nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde hava kalitesi arttı
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Evlat nöbetindeki aileler, HDP'li vekillerin parti binasına makam aracıyla gelmelerine tepki gösterdi
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
Kobe Bryant ve kızının hayatını kaybettiği helikopterin pilotunun kardeşi, kazadan Kobe'yi sorumlu tuttu
İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu
İBB'nin çalıştığı taşeron şirket, işten çıkarma yasağından 1 gün önce 250 şoförü tazminatsız kovdu
Dört kez Formula 1 şampiyonu olan Vettel, Ferrari'den ayrılıyor
Dört kez Formula 1 şampiyonu olan Vettel, Ferrari'den ayrılıyor
MHP'li Alanya Belediyesi'nin Sovyet marşı çalmasına Ukrayna Büyükelçisi tepki gösterdi
MHP'li Alanya Belediyesi'nin Sovyet marşı çalmasına Ukrayna Büyükelçisi tepki gösterdi
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
Fransa'da Müslümanlar için mezarlıklarda yer kalmadı
İstanbul'da koronavirüsün etkisi geçmemesine rağmen bir ayda sokağa çıkan kişi sayısı %30 arttı
İstanbul'da koronavirüsün etkisi geçmemesine rağmen bir ayda sokağa çıkan kişi sayısı %30 arttı
Polisin havaya savrulduğu kaza, saniye saniye kaydedildi
Polisin havaya savrulduğu kaza, saniye saniye kaydedildi
Amasra'da 2 aydır koronavirüs vakası görülmüyor
Amasra'da 2 aydır koronavirüs vakası görülmüyor
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu
Fransa'da AVM'lerdeki mağazaların önünde kuyruklar oluştu
Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak
Uzman isim uyardı: Türkiye çöl tozu etkisinde kalacak
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, İrfan Can Kahveci transferi için Emre Belözoğlu'na tam yetki verdi
Premier Lig'in 12 Haziran'da başlama kararına, Danny Rose'tan küfürlü tepki
Premier Lig'in 12 Haziran'da başlama kararına, Danny Rose'tan küfürlü tepki
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kararname ile 'kesin korunacak hassas alan' ilan edildi
Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, kararname ile "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
Üsküdar'da 65 yaş üstü vatandaşın pide siparişini götüren fırına 'Sipariş alamazsın' diyen grup saldırdı
Üsküdar'da 65 yaş üstü vatandaşın pide siparişini götüren fırına "Sipariş alamazsın" diyen grup saldırdı
Düşüşe geçen dolar 7,02'den işlem görüyor
Düşüşe geçen dolar 7,02'den işlem görüyor
Seferber oldular! Kapana yakalanan ayı böyle kurtarıldı
Seferber oldular! Kapana yakalanan ayı böyle kurtarıldı
Passolig'in anketine göre vatandaşların yüzde 89'u, koronavirüs döneminde en çok futbol maçlarını özledi
Passolig'in anketine göre vatandaşların yüzde 89'u, koronavirüs döneminde en çok futbol maçlarını özledi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Süleyman Soylu Fahrettin Koca Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Hazal Kaya Ersin Korkut Serenay Sarıkaya
Spor Falcao Arda Turan Caner Erkin Emre Belözoğlu Hidayet Türkoğlu
Daha Fazla Mayıs Çocuk 19 Mayıs Beşiktaş
Şu an buradasınız: ANTALYA Antalya Havalimanı uçuşlara hazır - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.5.2020 15:02:20. #1.15#
title