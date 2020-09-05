ANTALYA Antalya'da sıcaklık 40 derece
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ANTALYA Antalya'da sıcaklık 40 derece

Antalya'da sıcaklık 40 dereceANTALYA'da hava sıcaklığı gölgede 40 dereceye ulaştı.

05.09.2020 15:02 | Son Güncelleme: 05.09.2020 15:36

Antalya'da sıcaklık 40 derece

ANTALYA'da hava sıcaklığı gölgede 40 dereceye ulaştı. Son yılların en sıcak Eylül ayının yaşandığı Antalya'da tatilciler serinlemenin alternatif yollarını aradı. Nem oranının düşük, sıcaklığın ise yüksek olduğu turizm kentinde, özellikle öğle saatlerinde sokaklar ıssızlaştı.

Basra alçak basınç merkezi nedeniyle tarihinin en sıcak Eylül ayını yaşayan Antalya'da bugün sıcaklık zirve yaptı. Turizm kentinde hava sıcaklığı gölgede 40 derece ölçüldü. Nem oranının düşük olması nedeniyle güneş yakıcı etkisini artırdı. Saat 11.00 ile 16.00 arasında kalp, şeker ve tansiyon hastalarının sokağa çıkmaması üzerine yapılan uyarılar sokakları tenhalaştırdı.

AĞAÇ GÖLGESİNDE

Dışarıda çalışmak zorunda olanlar ise öğle saatlerinde ağaç gölgelerinin altına sığındı. Belediyelerin peyzaj işleriyle uğraşan işçileri de dinlenme saatlerini refüjlerde bulunan ağaçların altında güneşten korunarak geçirdi. Kimileri öğle yemeğini yedi, kimileri de uyumayı seçti. Sokakta yaşayan hayvanlar da sıcaktan kaçmak için gölge yerlere sığındı. Bir sokak köpeği bulduğu ağaç gölgesinin altına oturarak dinlendi.

SAHİLLER DOLDU

Son yılların en sıcak Eylül ayı ve bu ayın en sıcak günü yaşanırken, sahilde denize girerek serinlemeye çalışanlar da oldu. Deniz suyu sıcaklığının 32 derece olarak ölçüldüğü Antalya'da, sahiller turistlerle doldu. Kimileri şemsiye gölgesini seçti, kimileri de şapka takıp denize girmeyi tercih etti. Gençler daha çok güneşin yakıcı etkisini bronzlaşmak için değerlendirdi.

Yarından itibaren sıcaklıklar düşüşe geçecek ve mevsim normallerine gerileyecek.

ANTALYA Antalya'da sıcaklık 40 derece

Kaynak: DHA

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