ANTALYA Antalya'da 'Mehteranlı gelin alma' merasimi pes dedirtti

Antalya'da 'Mehteranlı gelin alma' merasimi pes dedirttiAntalya'da bir damat adayı, 'çok yüksek riskli' iller kategorisindeki şehirde, gelin adayını, sokak kısıtlamasına rağmen mehteran eşliğinde düzenlenen 'gelin alma merasimi' ile aldı.

Antalya'da 'Mehteranlı gelin alma' merasimi pes dedirtti

Antalya'da bir damat adayı, 'çok yüksek riskli' iller kategorisindeki şehirde, gelin adayını, sokak kısıtlamasına rağmen mehteran eşliğinde düzenlenen 'gelin alma merasimi' ile aldı. O anları site sakinlerini cep telefonları ile görüntülerken, onlarca lüks araçlık konvoy da kameralara yansıdı.

İçişleri ve Sağlık bakanlıklarının koronavirüs (Covid-19) pandemisi kapsamında uyguladığı kısıtlamaların yok sayıldığı asker konvoyu terörleriyle gündeme gelen Antalya'da bu kez ilginç bir düğün merasimi yaşandı. Türkiye'de vaka artışları sonrası 'çok yüksek riskli' illerde hafta sonu iki günlük sokak kısıtlaması yeniden başlarken, bu iller arasında yer alan Antalya'da mehteranlı 'gelin alma merasimi' pes dedirtti. Kepez ilçesinin Çankaya Mahallesi'ne lüks araçların da olduğu konvoy ile gelen damat adayı ve arkadaşları, sokak kısıtlamasına aldırış etmedi. Gelinin olduğu siteye 'Mehteran takımı' ile giren ve siteyi inleten damat adayı, 'gelin alma merasi' ile adeta şaşkına çevirdi.

Sosyal mesafenin, kısıtlamaların hiçe sayıldığı, katılanlardan bazılarının ise maske dahi takmadığı merteranlı gelin alma merasimi, sitede oturan çevre sakinlerinin cep telefonları ile görüntülendi. Damat adayı ve arkadaşlarının bu pes dedirten görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı ve tepki aldı.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine mahalleye gelen polis, konvoya müdahale ederek, dağıttı. Polisin kısıtlamayı ihlal edenlerle ilgili işlem başlattığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı