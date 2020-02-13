: Antalya anne-baba ve 4 çocuğu sobadan zehirlendi

13.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:31

Anne-baba ve 4 çocuğu sobadan zehirlendi

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne-baba ve 4 çocuğu hastanede tedaviye alındı.

Serik'e bağlı Akçaalan Mahallesi'nde yaşayan Bahattin Aykutlu (46) sabah, baş ağrısı ve mide bulantısı ile uyandı. Hemen eşi ve çocuklarını uyandırıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Hızla adrese gelen ekipler, baba Bahattin, anne Yıldız (38) ile çocukları Gülnur (16), İsminur (14), Muhammet Mustafa (10) ve Sümeyya Aykutlu'ya (1) müdahale etti.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen aile, Serik Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Ailenin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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