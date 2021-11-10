Antalya Anadolu Spor Kulübü Başkanı ile oyuncunun tartışması karakolda bitti

ANTALYA (AA) - Hentbol Kadınlar Süper Ligi takımlarından Antalya Anadolu Spor Kulübünde tartışan başkan ile oyuncu birbirinden şikayetçi oldu.

Antalya Anadolu Spor Kulübü Başkanı Şenay Caplık, yaptığı açıklamada, yaşananlara ilişkin takımda istemediği oyuncu Yağmur Kaygusuz ile arasında küfürleşme ve itiş kakış yaşandığını söyledi. Bunun üzerine polis merkezine gidip şikayetçi olduğunu belirten Caplık, bu oyuncuyla yolları ayırdıklarını bildirdi.

Caplık, Yağmur Kaygusuz'un da şikayetçi olduğunu, kendisinin oyuncuya hakaret etmediğini savundu.

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