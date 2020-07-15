ANTALYA Anadolu Şehitler Müzesi Antalya'da açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA Anadolu Şehitler Müzesi Antalya'da açıldı

Anadolu Şehitler Müzesi Antalya'da açıldıANTALYA'da, içerisinde şehitlerin fotoğrafları, kişisel eşyaları ve birçok eserin bulunduğu Anadolu Şehitler Müzesi açıldı.

15.07.2020 21:50 | Son Güncelleme: 15.07.2020 21:59

Anadolu Şehitler Müzesi Antalya'da açıldı

ANTALYA'da, içerisinde şehitlerin fotoğrafları, kişisel eşyaları ve birçok eserin bulunduğu Anadolu Şehitler Müzesi açıldı.

Kepez ilçesinde 1960 yılında hizmete giren ve 2003 yılında kapandıktan sonra park haline dönüştürülen Dokuma Fabrikası yerleşkesindeki müzelere bir yenisi eklendi. İçerisinde şehitlerin fotoğrafları, kişisel eşyaları ve daha birçok eserin bulunduğu Anadolu Şehitler Müzesi, Antalya Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği ve şehit aileleri desteği ile kuruldu.

DokumaPark içerisinde yapımı mart ayında tamamlanan, ancak koronavirüs nedeniyle açılışı ertelenen Anadolu Şehitler Müzesi'nin açılışı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde yapıldı. Açılışa Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Başsavcı Halil İnal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Müftüsü Osman Artan, şehit aileleri ve birçok vatandaş katıldı.

Türkiye'nin bulunduğu coğrafyanın bazı zorlukları da beraberinde getirdiğini söyleyen Vali Ersin Yazıcı, 'Vatanı için canından, sevdiklerinden geçen insanlar, bu vatan için canını koşa koşa feda eden insanlar sizlere minnettarız. Bulunduğumuz coğrafya bize bazı zorlukları beraberinde getirmiş. Sadece bugün değil, yüzlerce yıldır bu vatan uğruna sevdiklerimizden gözümüzü kırpmadan vazgeçebildik. Böyle bir şeyi düşündüğü için, onları hatırlatan tüm ayrıntıları burada yaşatan Tütüncü'ye teşekkür ediyorum. Ülkemize içeriden ve dışarıdan haince bakanlar, bizim hiç kimseye verecek bir santimetrekare vatan toprağımız yok. 83 milyon, bu vatan için gözümüzü kırpmadan canımızı veririzö dedi.

Açılışta konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, müzeyi kente kazandırdıkları için kıvanç duyduklarını söyledi. Tütüncü, 'Şehit derneklerimizle ve ailelerimizle sürekli iç içeyiz. Antalya'nın şehitleri asla unutulmasın istedik. 15 Temmuz hain kalkışmasının yıldönümü ve biz 2017 yılından bu yana her sene 15 Temmuz'da bir açılış yaparak şehitlerimizin hatırasına ithaf ediyoruz. Şehitlik durumuyla ilgili neler söylesek, onların borçlarını ödeyemeyiz. Bu güzel vatan topraklarının bayrağına kanını katan ölümsüz kahramanlarımızı hürmetle anıyorum. Onların aziz hatıralarını yaşatmak için kendi alanımızda ve imkanlarımızla en iyisini yapmak için uğraşacağızö diye konuştu.

Konuşmaların ardından müzenin açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi. Davetliler müzeyi gezerken, 2000 yılında Tokat'ın Turhal ilçesinde çıkan çatışmada şehit olan Antalyalı Çetin Çakmak'ın müzede yer alan odasındaki eşyalar ise en çok ziyaret edilen alanlardan oldu.

ANTALYA Anadolu Şehitler Müzesi Antalya'da açıldı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize Güncel
Azerbaycan'da halk seferberlik talebiyle Milli Meclisin önünde toplandı: Başkomutan silah ver bize
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi Dünya
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi Güncel
Fatih'te bulunan tarihi surlarda çökme meydana geldi
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi 'felç edecek' yaptırım çağrısı Ekonomi
Yunanistan'dan bir açıklamada iki küstah tehdit! Türkiye'yi "felç edecek" yaptırım çağrısı
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı Güncel
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi! Valilik, tedbirler konusunda uyardı
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar Yaşam
Anneleri rüyasında ak sakallı dede görünce evlerinin tabanına 21 metre kuyu kazdılar
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Oğlu tarafından darp edilen anne gözyaşları içinde feryat etti: Allah bu evladın canını alsın
Meteoroloji, 16 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 16 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 15 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 17 kişi hayatını kaybetti, 947 yeni vaka tespit edildi
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
15 Temmuz'la ilgili Yargıtay'dan emsal karar: İnisiyatif almayanlar, darbe yapmaya kalkışanlar kadar suçlu
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
Yaşlı adamın ölümüyle ilgili gözaltına alınan genç kızın ifadesi ortaya çıktı: Sarkıntılık ettiği için kürekle öldürdüm
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
ABD'den TürkAkım projesinde yer alan ülkelere tehdit: Şimdi çıkın ya da sonuçlarına katlanın
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
İnsan kime güveneceğini bilemiyor! 30 yıllık esnaf vurgunu yapıp kaçtı
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Doğum raporunda erkek olan bebek kız çıktı; aile hastaneden şikayetçi oldu
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Kurulmayan uçuş okuluna 15 uçak aldı, Mansur Yavaş peşine düştü! Gökçek'e bir dava daha
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
Darbeciler, Türkiye'ye karşı işbirliği yaptı! Hafter, Mısır ordusuna ülkeye müdahale hakkı verdi
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
Seren Serengil'in ardından Ece Erken de Alaatin Çakıcı ile fotoğraf paylaştı
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
İnşaatı izlemek isteyenler için paravanda pencere açtılar
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
TEM kenarında parçalanmış halde bulunan cansız beden 5 gün önce kaybolan vatandaşa ait çıktı
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Galatasaray, Olimpiakos'lu Omar Elabdellaoui'yi transfer etti
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Köpeğe cinsel saldırıda bulunurken görüntülenen 60 yaşındaki şahıs gözaltına alındı
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
Tramvayda maske takmayan yolcudan pes dedirten sözler: Şikayetçi mi olacaksınız? Çok da umurumda
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Eski eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren cani, cinayeti neden işlediğini sorgusunda itiraf etti
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
Survivor'ın finalinde emeği geçenlere teşekkür eden Acun, 30 yaş küçük sevgilisini unutmadı
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
ABD'de insanlar üzerinde denenmeye başlanan potansiyel Kovid-19 aşısı son aşamaya hazır
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Halife Hafter Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Alişan Reynmen Cem Davran
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Ali Palabıyık Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Darbe Asker Ayasofya Survivor
Şu an buradasınız: ANTALYA Anadolu Şehitler Müzesi Antalya'da açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 22:01:44. #1.15#
title