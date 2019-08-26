Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı

26.08.2019 00:05

1964 yılından bugüne Türkiye sineması ve film sektörünün en önemli noktalarından biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 56. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival, 26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında.