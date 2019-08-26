Antalya Altın Portakal Film Festivali için geri sayım başladı
1964 yılından bugüne Türkiye sineması ve film sektörünün en önemli noktalarından biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 56. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
26.08.2019 00:05
1964 yılından bugüne Türkiye sineması ve film sektörünün en önemli noktalarından biri olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 56. kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Festival, 26 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında.
Kaynak: Dunya.com