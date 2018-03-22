Antalya-Aldıkları kayıp kaçak bedelini faiziyle geri ödediler (HD)

Aldıkları kayıp kaçak bedelini faiziyle geri ödediler

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Recep Sertoğlu ile Mustafa Yıldırım, birkaç yıl önce Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak elektrik dağıtım şirketinden aldıkları kayıp kaçak bedelini, faiziyle birlikte geri ödedi.

Avukat Atalay Arslan, 2016 tarihinde yapılan kanun değişikliğiyle kayıp kaçak bedellerinin tüketiciler aleyhine yasallaştırıldığını, bunun üzerine de dağıtım şirketlerinin vatandaşa ödediği parayı geri almak için icra takibi başlattığını söyledi. Manavgat'ta öğrenci taşımacılığı yapan Recep Sertoğlu, 2015 yılında çevresindekiler ve haberlerden duyduğu Elektrik şirketleri kayıp kaçak bedellerini geri ödüyor söylemleri üzerine kayıp kaçak bedelini geri alabilmek için Manavgat Kaymakamlığı'ndaki Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuruda bulundu. Tüketici Hakem Heyeti'nin kararı doğrultusunda elektrik dağıtım şirketi tarafından Recep Sertoğlu'na 2015 yılı temmuz ayında 2 bin 300 lira ödeme yapıldı.

ÖDEME EMRİ GÖNDERİLDİ

Recep Sertoğlu'na geçen 12 Mart'ta ise CK Akdeniz Elektrik Perakende Satış AŞ tarafından Antalya İcra Dairesi aracılığıyla ilamsız takipte ödeme emri gönderildi. Bunun üzerine kaymakamlığa giderek Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran Recep Sertoğlu, ödeme emrinin 3 yıl önce aldığı kayıp kaçak bedelinin geri istenmesiyle ilgili olduğunu öğrendi.

'TELEFONDA KONUŞURKEN POSTACI BANA DA GETİRDİ'

Recep Sertoğlu, icra takibinden bir arkadaşından gelen telefon üzerine haberinin olduğunu anlatırken, 12 Mart'ta bir arkadaş daha var, telefon açtı, elektrik dağıtım şirketinin paraları geri aldığını söyledi. Ben de 'Yahu öyle şey mi olur' dedim. Tam onunla konuşurken evin zili çaldı, hanım kapıyı açınca postacıyı gördü. Bana da icra dairesinden ödeme emri geldi. Şaştık, kaldık. Gelen kağıdı alıp kaymakamlığa gittim. Orada görevli koruma polis memurlarına kaymakam beyle görüşmek istediğimi söyledim. 'Neden' dediler, olayı anlatınca 'Eyvah, biz de yandık' dediler. Meğerse onlar da aynı parayı almış. Kaymakam beyle görüştüm, Tüketici Hakem Heyeti'ne gönderdi. Orada çalışan, gelen kağıda baktı, 'Bunu ödeyeceksiniz, yapacak bir şey yok' dedi diye konuştu.

'BANKADAN KREDİ ÇEKEREK ÖDEDİM'

Kime danıştıysa kendisine olumlu cevap verilmediğini belirten Sertoğlu, bunun üzerine bankaya gittiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü

Yapacak bir şey kalmadı, en son korkumdan 13 Mart'ta bir banka şubesinden 2 yıllık 5 bin lira kredi çektim ve ödedim. Bu arada banka şubesine gittiğimde ödeme emrinde yazan 3 bin 300 lirayı yatırıyordum. Orada görevli uyardı, 'Bunda bir de avukatlık ücreti vardır, onu araştırmadan yatırma, onu bir öğren' dedi. Bunun üzerine numarasını bularak avukatı aradık. Borcumuz oldu 3 bin 864 lira. Ben bu parayı yatırdım.

'KAÇAK ELEKTRİK KULLANMADIK'

Aynı durumdaki Mustafa Yıldırım da Tüketici Hakem Heyeti'ne yaptığı başvurunun ardından 2 sene önce elektrik dağıtım şirketinden kendisine 2 bin 190 lira ödeme yapıldığını anlatırken, 12 Mart'ta kendisine de ödeme emri geldiğini aktardı. Faiz ve avukatlık ücretiyle birlikte 3 bin 138 lira geri ödeme yaptığını söyleyen Yıldırım, Biz kaçak elektrik kullanmadık, yasa dışı bir şey yapmadık. 'Alacaksanız bu parayı sizin hakkınız' dediler, gittik paramızı aldık. Ama bizden faiziyle ve avukat parasıyla geri aldılar. Buna itiraz ediyoruz. Ödeme için taksit de yapmıyorlar, peşin istiyorlar. Para bulamayan insanlar ne yapacak dedi.

'TÜKETİCİLERİN ALEYHİNE YASALLAŞTIRILDI'

Antalya Barosu avukatlarından Atalay Arslan, geçmiş dönemde 'kayıp kaçak', 'dağıtım bedeli' veya sair isimler altında tahsil edilen paraların geri alınması için vatandaşa imkan tanındığını ve tüketici mahkemeleri ve tüketici hakem heyetleri yoluyla bu ücretlerin geri alınmasının önünün açıldığını hatırlattı. Bu konuda pek çok vatandaşın başvuruda bulunduğunu, hatta itirazlar üzerine Yargıtay'a giden dosyalarda tüketici lehine kararlar çıktığını ve vatandaşın paraları aldığını vurgulayan Atalay Arslan, 17 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile kayıp kaçak bedellerinin tüketiciler aleyhine yasallaştırıldığını, bunun üzerine de dağıtım şirketlerinin vatandaşa ödediği parayı geri almak için icra takibi başlattığını kaydetti. Avukat Arslan, şöyle devam etti

Hatta kanun bununla da kalmadı, 'bu konuda yapılan tüm yargılamalarda icra takiplerinde bu kanun uygulanır' diyerek tüketicileri çok zor duruma düşürdü. Bu takiplerde de aslında yasal olmayan oranda faizle masraf kalemlerini talep ediyor. Bizim düşüncemiz o dönemde tamamen haklı ve yasaya uygun olarak başvuru yapan ve yine devletin yargı mercilerinde hakkını elde eden tüketicilerin bu mağduriyeti yaşamamaları gerektiği yönünde. Özellikle açılan icra takibiyle yapılan tahsilatların dağıtım şirketi tarafından geri istenirken tüketicinin yeni bir icra takibiyle karşı karşıya kalmasını yanlış buluyoruz. Mevcut icra takibinin eski hale iadesiyle en azından tüketiciler yeni icra takibinin masraflarıyla karşı karşıya bırakılmayabilirdi.