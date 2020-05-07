ANTALYA 'Alanya'ya gelen turistler güvende hissediyor'
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ANTALYA 'Alanya'ya gelen turistler güvende hissediyor'

ANTALYA 'Alanya'ya gelen turistler güvende hissediyor'
07.05.2020 12:32 | Son Güncelleme: 07.05.2020 12:34

'Alanya'ya gelen turistler güvende hissediyor'Antalya'nın Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı'yı ziyaret eden İsveç Fahri Konsolosu Hilmi Tokuş, Alanya'ya gelen Avrupalı turistlerin güvenle tatil yaptıklarını söyledi.

'Alanya'ya gelen turistler güvende hissediyor'

Antalya'nın Alanya İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı'yı ziyaret eden İsveç Fahri Konsolosu Hilmi Tokuş, Alanya'ya gelen Avrupalı turistlerin güvenle tatil yaptıklarını söyledi.

Alanya'nın İsveç Fahri Konsolosu turizmci Hilmi Tokuş, Alanya'da huzurun tesisi için 7/24 görev başında olan kolluk kuvvetlerinin çalışmaları sayesinde Avrupa ülkesi vatandaşlarının Alanya'da güvenle tatil yaptıklarını söyleyerek, Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı'ya teşekkür plaketi verdi.

İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı'yı makamında ziyaret eden Tokuş, "Alanya, Türkiye'nin en güvenilir kentlerinin başında geliyor. Bunu sadece biz değil hem Alanya'ya yurt dışından tatil yapmaya gelen misafirlerimiz hem de Alanya'da yerleşik olarak yaşayan Avrupa vatandaşları söylüyor. Alanya'da yıllardır Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli kademelerinde görev yaptıktan sonra başarısını emniyet müdürü olarak sürdüren Sayın Alper Avcı'ya ve mesai arkadaşlarına hem turizmci kimliğimle hem de temsil ettiğim İsveç Fahri Konsolosluğu olarak teşekkür ediyorum. Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Yasin Emre'ye, Alanya Kaymakamı Sayın Mustafa Harputlu'ya ve Alanya Jandarma Komutanı Yarbay Sayın Serkan Akbaba'ya, Alanya'nın güvenli, huzurlu bir şehir kimliğini muhafaza etmelerinde gösterdikleri üstün gayretlerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

Tokuş'un teşekkür plaketi verdiği Alanya Emniyet Müdürü Alper Avcı ise şehrin huzurunun temini için gece gündüz çalışan tüm ekip arkadaşları adına Tokuş'a teşekkür etti.

ANTALYA 'Alanya'ya gelen turistler güvende hissediyor'

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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