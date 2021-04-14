ANTALYA ALANYA 'KORONAVİRÜS KALP SAĞLIĞINI ETKİLİYOR
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ANTALYA ALANYA 'KORONAVİRÜS KALP SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Davran Çiçek, koronavirüsün kalbi olumsuz yönde etkilediğine dikkati çekerek, kalp rahatsızlıkları olanları uyardı.

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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Davran Çiçek, koronavirüsün kalbi olumsuz yönde etkilediğine dikkati çekerek, kalp rahatsızlıkları olanları uyardı. ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Davran Çiçek, 12- 18 Nisan 'Kalp Sağlığı Haftası' dolayısıyla yaptığı açıklamada koronavirüs döneminde kalp rahatsızlığı olan vatandaşları uyardı. Koronavirüsün kalbi olumsuz yönde etkilediğine dikkati çeken Çiçek, 1,5 yıl içerisinde 1500 kalp hastasına müdahale ederek, eski sağlığına kavuşmasını sağladıklarını söyledi.

'COVID-19 DÖNEMİNDE KALP HASTALARI BİR MİKTAR ARTTI'

Prof. Dr. Davran Çiçek, kalp hastalığının belirtileri, nedenleri, koronavirüsün kalbe etkileri ve korunmaların yollarını anlattı. Çiçek, "Kalp ve damar hastalıkları tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ölüm nedenlerinin en başında yer alıyor. Kalp ve damar hastalıklarının nedenleri, diyabet, hipertansiyon, yüksek kolesterol, sigara kullanımı, genetik faktörler, hareketsiz yaşam, stres gibi unsurlar yer almaktadır. Pandemi döneminde tüm bireyler gibi kalp rahatsızlığı olan hastalarımızın da dikkatli olması gerekiyor. Covid-19 döneminde kalp rahatsızlığında bir miktar artış gözlemlendi. Özellikle bu dönemde koronavirüse karşı korunmayı kalp hastalığına karşı korunmayla eşdeğer de görebiliriz. Yaşanan son gelişmelerle birlikte çocuk hastaların ve gebelerin de Covid-19 virüsüne karşı duyarlı oldukları gözlemlenmiştir" dedi.

'STRES KONTROL ALTINA ALINMALI'

Kalp hastalarının dikkat etmesi gereken unsurları da anlatan Çiçek, "Özellikle beslenmeye dikkat edilmeli, kan basıncı kontrol altında tutulmalı, kan değeri ölçümü düzenli yapılmalı, sigara ve alkol gibi zararlı maddelerden korunmalı, stres faktörü kontrol altına alınmalıdır. Özellikle pandemi döneminde de kalp sağlığı açısından kardiyoloji bölümünden faaliyetlerimize devam ediyoruz. Anjiyo ünitemizde 1,5 yıl içerisinde 1500 kalp hastamıza kateter yöntemiyle müdahalede bulunduk. Girişimsel yöntemlerimiz, koroner yoğun bakımda takiplerimiz ve poliklinik hizmetlerimiz pandemi döneminde de kesintisiz olarak devam etti" diye konuştu.

ANTALYA ALANYA 'KORONAVİRÜS KALP SAĞLIĞINI ETKİLİYOR
ANTALYA ALANYA 'KORONAVİRÜS KALP SAĞLIĞINI ETKİLİYOR
ANTALYA ALANYA 'KORONAVİRÜS KALP SAĞLIĞINI ETKİLİYOR
ANTALYA ALANYA 'KORONAVİRÜS KALP SAĞLIĞINI ETKİLİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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