ANTALYA Alanya'daki yerleşik yabancılardan 'Hiç korkmadan gelin' çağrısı
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ANTALYA Alanya'daki yerleşik yabancılardan 'Hiç korkmadan gelin' çağrısı

Alanya'daki yerleşik yabancılardan 'Hiç korkmadan gelin' çağrısıANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yabancılar, burada kendilerini her zaman güvende hissettiklerini, koronavirüs sürecinin de Türkiye'de oldukça iyi yönetildiğini söyledi.

01.06.2020 08:41 | Son Güncelleme: 01.06.2020 08:47

Alanya'daki yerleşik yabancılardan 'Hiç korkmadan gelin' çağrısı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yerleşik yabancılar, burada kendilerini her zaman güvende hissettiklerini, koronavirüs sürecinin de Türkiye'de oldukça iyi yönetildiğini söyledi. Alanya'daki yerleşik Ruslar, kendi vatandaşlarına seslenerek, 'Hiç korkmadan gelin' çağrısı yaptı.

Alanya'da yaşayan yerleşik yabancılar, Türkiye'nin koronavirüs sürecini başarıyla yönettiğini düşündükleri için burada kalmaya devam etti. Birçok farklı ülke vatandaşı, ülkeleri uçak göndermesine rağmen dönmek yerine bu süreci Türkiye'de geçirmeyi tercih etti. Alanya'da yaklaşık 10 yıldır yaşayan ve 2 yıl önce Türk vatandaşı olan Anastasia Petrova Çetinkaya, Türkiye'yi çok sevdiğini ve buradaki güzellikleri herkese göstermek istediği için sosyal medya üzerinden videolar paylaşarak takipçilerine aktardığını söyledi.

'HİÇ KORKMADAN TÜRKİYE'YE GELEBİLİRSİNİZ'

Türkiye'ye, Alanya'ya gelmek isteyen Rus vatandaşlarına, gönül rahatlığıyla gelebilecekleri çağrısında bulunan Çetinkaya, "Ruslar umutla bekliyor, her gün soruyorlar 'Ne zaman sınırlar açılacak, uçuşlar başlayacak' diye. Ben bilmediğimi söylüyorum. Haziran ayı ortasında açılabilir deniyor, biz de bekliyoruz. Sağlık konusunda sıkıntı yaşamayan tek ülke Türkiye. Hastanelerde hiçbir sorun yok, doktorlar, hemşireler, hastalar hiçbir sorun yaşamıyor. Bu yüzden Türkiye'ye gelmek istiyorsanız gelin, tatil yapabilirsiniz. Devletimiz bugüne kadar bu konu ile ilgili çok fazla işler yaptı ve tabii ki yapmaya devam edecek. Türkiye için turizm çok önemli. Bu yüzden burada yaşayanlar, otellerde çalışanlar ve buraya gelen turistler için en iyi sonucu bulacaklar, ben buna gerçekten inanıyorum. Bu yüzden diyorum ki hiç korkmadan buraya gelebilirsiniz" dedi.

'SINIRLARIN AÇILMASINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ'

23 yıldır Alanya'da yaşayan ve Türk vatandaşı olan Eğitim Sanat Kültür Rus Derneği (EDURUS) Başkanı Elena Soufianova (44), her sene Alanya'ya yerleşen ve tatile gelen Rus vatandaşının sayısının çoğaldığını, bu yıl da geleceklerini söyledi. Soufianova, "Alanya, Rus turistleri seviyor. Hep birlikte bekliyoruz. O kadar arkadaşlık, dostluk, sevgi var ki iki devlet arasında, o yüzden her iki taraf olarak da sınırların açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. Umarım en kısa zamanda açılır. Şu anda Türkiye'de özellikle de Alanya'da devlet, o kadar güzel ve profesyonel iş yapıyor ki biz çok büyük sıkıntı yaşamadık. İnsanlar, Türkler ve yabancılar disiplinli bir şekilde evde oturup, devletin verdiği emirleri gerçekleştiriyor. Ben bunun çok faydalı ve Alanya için gerekli olduğunu düşünüyorum. Sınırlar açılırsa Alanya turistleri karşılamaya hazır" diye konuştu.

'KORKMAYI GEREKTİRECEK HİÇBİR ŞEY YOK'

10 yıldır Alanya'da yaşayan Nina Yüksel (33) de Alanya'da esnaflık yapıyor. Türkiye'de koronavirüs salgınıyla ilgili doğru tedbirlerin alındığını belirten Nina Yüksel, şöyle konuştu:

"Sağlık Bakanlığı ve devlet olarak çok güzel işler yapıldı. Turistlere vermek istediğim mesaj ise hiç korkmayın, tüm durumlar kontrol altında. Biz sınırlar açıldığında turistleri bekliyoruz. Korkmayı gerektirecek hiçbir şey yok."

ANTALYA Alanya'daki yerleşik yabancılardan 'Hiç korkmadan gelin' çağrısı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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