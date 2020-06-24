ANTALYA Alanya'daki Kleopatra Plajı cıvıl cıvıl
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ANTALYA Alanya'daki Kleopatra Plajı cıvıl cıvıl

Alanya'daki Kleopatra Plajı cıvıl cıvılAntalya'nın Alanya ilçesindeki ünlü Kleopatra Plajı, sıcak havayla birlikte bölge halkı ve yerleşik yabancıların akınına uğradı.

24.06.2020 15:16 | Son Güncelleme: 24.06.2020 15:24

Alanya'daki Kleopatra Plajı cıvıl cıvıl

Antalya'nın Alanya ilçesindeki ünlü Kleopatra Plajı, sıcak havayla birlikte bölge halkı ve yerleşik yabancıların akınına uğradı.

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre kapalı kalan Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı, normalleşme sürecine girilmesinin ardından yerli yabancı birçok vatandaşın akınına uğruyor. Yerleşik yabancılarla tatilciler ve yerli halk, güzel havanın tadını denizde yüzerek ve plajda güneşlenerek çıkardı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralının uygulandığı ve hijyen önlemlerinin alındığı plaj eski günlerini aratmadı. İlçede hava sıcaklığının 28- 30 derece, nem oranının yüzde 65 ölçüldüğü, deniz suyu sıcaklığının ise 25 derece olduğu belirtildi.

'ALANYA'NIN KEYFİNİ SÜRÜYORUM'

Alanya'da yaşayan solist Aslı Ak, çok güzel bir yerde yaşadığını ve Alanya'yı herkese tavsiye ettiğini söyledi. Ak, "Hava çok güzel, deniz çok güzel, insanlar çok güzel. Tabi bir de bu koronavirüs olmasa. Turistin olmayışına üzülüyorum, ticari olarak düşünüyorum. Ama kendi adıma da olmaması iyi. Ülkem benim zaten. Daha iyi keyfini sürüyorum" dedi.

ANTALYA Alanya'daki Kleopatra Plajı cıvıl cıvıl

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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