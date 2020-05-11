ANTALYA Alanya'daki AVM'lerde yerleşik yabancı yoğunluğu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ANTALYA Alanya'daki AVM'lerde yerleşik yabancı yoğunluğu

Alanya'daki AVM'lerde yerleşik yabancı yoğunluğuANTALYA'nın Alanya ilçesinde özellikle yerleşik yabancıların ilgi gösterdiği alışveriş merkezinde (AVM) birçok mağazanın kapalı olduğu ve koronavirüs tedbirlerine uyulduğu gözlendi.

ANTALYA Alanya'daki AVM'lerde yerleşik yabancı yoğunluğu
11.05.2020 17:35 | Son Güncelleme: 11.05.2020 17:41

Alanya'daki AVM'lerde yerleşik yabancı yoğunluğu

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde özellikle yerleşik yabancıların ilgi gösterdiği alışveriş merkezinde (AVM) birçok mağazanın kapalı olduğu ve koronavirüs tedbirlerine uyulduğu gözlendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında 21 Mart'ta kapanan AVM'ler bugün yeniden açıldı. Alanya merkezinde bulunan ve yaklaşık 90 mağazası bulunan AVM de kapılarını açtı. AVM'de market, eczane ve sayılı mağazanın dışında birçok mağazanın kapalı olması dikkati çekti. Sosyal mesafe kuralına uygun olarak içeri alınan müşterilerin ateşleri ölçülürken AVM'ye daha çok ilçedeki yerleşik yabancıların geldiği görüldü.

'TARİHİ 1 HAZİRAN OLARAK BEKLENİYORDU'

AVM'nin Genel Müdür Yardımcısı Fatma Çelik, Genelde AVM'lerin açılmasıyla ilgili öngörü 1 Haziran gibi bekleniyordu. Fakat 11 Mayıs'ta açılacağı duyurulunca biz de gerekli hazırlığımızı yaptık. Geçen cumartesi almamız gereken önlemlerle alakalı en son bir genelge yayımlandı. Biz o önlemlerimizi aldık. Bugün 10.00 itibariyle AVM'mizi açtık, akşam 19.00'da kapanacak. Sadece market zorunluluktan dolayı 21.00'da kapanacak dedi.

'YERLEŞİK YABANCILAR ALANYA'DA KENDİLERİNİ DAHA GÜVENDE HİSSEDİYOR'

AVM'ye en çok yerleşik yabancıların rağbet etmesiyle ilgili de konuşan Çelik, Alanya'da oldukça fazla yerleşik yabancı var. Bizim istatistiki bilgi tuttuğumuzda, onlar genelde sabah segmentinde özellikle 11.00 gibi gelip alışverişini yapıp gider. Yine aynı şekilde marketimiz açıktı sadece AVM'ye gelip alışverişini yapıyorlar. Onun dışında yerleşik yabancılarla ilgili bir sıkıntımız olmadı. Basından takip ettikleri kadarıyla bizim de onların basınlarına yansıyandan gördüğümüz kadarıyla kendi ülkelerinde yerleşik yabancılar kendilerini özellikle Antalya, Alanya bölgesinde daha güvende hissediyor. Bu anlamda da sıkıntı yok alışverişlerini önlemlerini alarak gelip yapabiliyorlar diye konuştu.

'MARKET VE ECZANENİN AÇIK OLMASI BİZE AVANTAJ SAĞLADI'

AVM'de alınan önlemler hakkında da konuşan Çelik, şunları söyledi

Öncelikle market ve eczanenin açık olması bize birazcık avantaj sağladı diyebilirim. Ne yapabiliriz aşamasında geçen cumartesi bir genelde yayımlandı. Aklıma gelen hava perdelerinin kapatılması, temiz hava girişinin oldukça maksimum düzeyde sağlanması, gece temiz hava basan havalandırmaların çalışması, klimaların kapatılması, maskeler, asansörde ATM'lerin yakınlarında sosyal mesafenin korunması anlamında gerekli önlemler, 14 kurala uyulması gerektiği. Dezenfektan makinelerinin giriş ve çıkışlara konması, mağazaların içerisinde zaten böyle bir şey var. Mağaza kapsamında da maske takılarak, giriş çıkışlarda kişi sayısı kontrol edilerek, 10 metrekareye bir kişi düşecek şekilde bir önlem aldık. Şu an aklıma gelen önlemler bunlar. Yani teknik olarak temizlik anlamında gün içinde sayıların arttırılması gereken temizlik anlamında zaten bütün önlemlerimiz alınıyor. Yiyecek içecek katımız zaten kapalı, bir ve ikinci katımız açık. Burada dediğim gibi bütün önlemlere dikkat ediliyor. Genelgede olan ne varsa uyuyoruz.

ANTALYA Alanya'daki AVM'lerde yerleşik yabancı yoğunluğu

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz? Haber
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı Haber
Ebru Şallı, vefat eden oğlunun hastalığının nasıl başladığını anlattı
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı Haber
Seray Sever, kendisinden 10 yaş küçük eşi Eray Sünbül ile yatakta çektiği pozunu paylaştı
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı Haber
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den koronavirüste ikinci ve üçüncü dalga uyarısı
HDP'li Önder, Meral Akşener'in 'HDP, PKK'nın uzantısıdır' sözlerine çok konuşulacak bir itirafla yanıt verdi Haber
HDP'li Önder, Meral Akşener'in "HDP, PKK'nın uzantısıdır" sözlerine çok konuşulacak bir itirafla yanıt verdi
Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı
Latin Amerika'nın en büyük ikinci hava yolu şirketi Avianca, koronavirüs nedeniyle iflas başvurusu yaptı
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Gana'da bir fabrika işçisi 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı
Gana'da bir fabrika işçisi 533 kişiye koronavirüs bulaştırdı
AK Parti İzmir İl Başkanı Ali Sürekli, kentin koronavirüs tablosunu paylaştı: Günlük vaka sayısı düşüyor
AK Parti İzmir İl Başkanı Ali Sürekli, kentin koronavirüs tablosunu paylaştı: Günlük vaka sayısı düşüyor
The Economist dergisinden Libya analizi: Türkiye güç dengelerini değiştirdi
The Economist dergisinden Libya analizi: Türkiye güç dengelerini değiştirdi
Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Beşiktaşlı futbolcu Gökhan Gönül, Fenerbahçe'ye geri dönüyor
'Berber ve kuaför ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı' iddialarına yanıt geldi
"Berber ve kuaför ücretlerine yüzde 40 zam yapıldı" iddialarına yanıt geldi
Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı
Karantinada sıkılan minik çocuk, salatalık ve havuçtan piyano yaptı
Beylikdüzü'nde vatandaşlar AVM'lere akın etti, uzun kuyruklar oluştu
Beylikdüzü'nde vatandaşlar AVM'lere akın etti, uzun kuyruklar oluştu
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Ünlü şarkıcı Fulden Uras, canlı yayın kazası yaşayan Selin Ciğerci'ye destek oldu
Koronavirüs nedeniyle en çok değer kaybı yaşayan oyuncu Lionel Messi oldu
Koronavirüs nedeniyle en çok değer kaybı yaşayan oyuncu Lionel Messi oldu
Tazeyken kilosu 150 liraya, kurutulduktan sonra ise 1.000 liraya satılan kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu
Tazeyken kilosu 150 liraya, kurutulduktan sonra ise 1.000 liraya satılan kuzugöbeği mantarı gelir kapısı oldu
Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı
Adana'da berbere giden 16 yaşındaki çocuk, 20 yaşın altında olduğu için tıraş olamadı
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti
Son Dakika: Hasan Şaş, Galatasaray'daki yardımcı antrenörlük görevinden istifa etti
Cansız bedeni çürümeye yüz tuttu! Yaşlı adamın öldüğü 2 hafta sonra fark edildi
Cansız bedeni çürümeye yüz tuttu! Yaşlı adamın öldüğü 2 hafta sonra fark edildi
Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu
Survivor 2020 yarışmacıları, ada konseyinde annelerinden gelen videoları izleyince gözyaşlarına boğuldu
Silahla tehdit eden kocasını vuran kadın yardım istedi: Mahvoldum
Silahla tehdit eden kocasını vuran kadın yardım istedi: Mahvoldum
Arazi kavgasında yaşlı adamı demir çubukla darp ettiler
Arazi kavgasında yaşlı adamı demir çubukla darp ettiler
Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı
Garry Rodrigues, ayrılık iddialarına yanıt verdi: Böyle bir düşüncem olmadı
Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi aracını yakmaya çalıştı
Bursa'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişi aracını yakmaya çalıştı
New York'ta koronavirüs kaynaklı ölümler 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü
New York'ta koronavirüs kaynaklı ölümler 27 Mart'tan bu yana en düşük seviyeyi gördü
Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı
Erzurum'da mayıs ayının ortasında kardan kapanan yollar açıldı
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri 'yüksek riskli bölge' ilan edildi
Çin'de ikinci koronavirüs dalgası endişesi: Şulan şehri "yüksek riskli bölge" ilan edildi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Sinem Kobal Fahriye Evcen Kenan İmirzalıoğlu
Spor Falcao Metin Oktay Lionel Messi Bülent Uygun Loris Karius
Daha Fazla Mayıs Çocuk Kuaför Beşiktaş
Şu an buradasınız: ANTALYA Alanya'daki AVM'lerde yerleşik yabancı yoğunluğu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.5.2020 19:10:53. #1.15#
title