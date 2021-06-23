ANTALYA ALANYA'DA TATİLCİLER SAHİLİ DOLDURDU
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ANTALYA ALANYA'DA TATİLCİLER SAHİLİ DOLDURDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Antalya'da yaz sezonunun başlamasıyla sahiller, yerli ve yabancı tatilcilerle doldu.

Antalya'da yaz sezonunun başlamasıyla sahiller, yerli ve yabancı tatilcilerle doldu.

Yaz sezonunun hareketlenmeye başladığı bugünlerde yerli ve yabancı birçok turist Alanya ilçesine geldi. Hava sıcaklığının 29, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ve nem oranının yüzde 63 olarak ölçüldüğü ilçede, turistler plajları doldurdu. Sıcak havada denize girip serinleyen tatilcilerin bazıları güneşlenmeyi tercih etti. Son dönemde Ukraynalı ve Finli turistlerin yoğun olarak geldiği ilçede, Rus turist hareketliliğinin de kısa sürede başlaması bekleniyor.

'BURADA OLMAYI SEVİYORUM'

İki hafta önce ilçeye gelen Finlandiyalı CIA Holsti (45), Alanya'yı çok sevdiğini ve yıl boyunca sık sık buraya tatile geldiğini belirtirken, "Alanya'da çok vakit geçiriyorum. Burada olmayı seviyorum. Bütün kış boyunca buradaydım. Koronavirüs zamanı da buradaydım. Ben hiç korkmuyorum, burası çok güvenli, kendimi rahat hissediyorum. Her şey çok iyi burada, çok güvenli bir yer" diye konuştu. Türkiye'yi herkese tavsiye ettiğini de söyleyen Holsti, "Gelin buraya, her şey çok güzel. Size burada ihtiyacımız var, gelin" dedi.

ANTALYA ALANYA'DA TATİLCİLER SAHİLİ DOLDURDU
ANTALYA ALANYA'DA TATİLCİLER SAHİLİ DOLDURDU
ANTALYA ALANYA'DA TATİLCİLER SAHİLİ DOLDURDU
ANTALYA ALANYA'DA TATİLCİLER SAHİLİ DOLDURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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