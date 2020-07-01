ANTALYA Alanya'da tatilciler denizin keyfini çıkardı Alanya'da tatilciler denizin keyfini çıkardıANTALYA'nın Alanya ilçesinde normalleşme süreciyle birlikte plajların açılmasının ardından ilçenin dünyaca ünlü plajları da eski günlerine dönmeye başladı.

Alanya'da tatilciler denizin keyfini çıkardı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde normalleşme süreciyle birlikte plajların açılmasının ardından ilçenin dünyaca ünlü plajları da eski günlerine dönmeye başladı. Bunaltıcı sıcaktan kurtulmak isteyen yerli ve yabancı tatilciler Akdeniz'de serinledi.

Hava sıcaklığının 32, nem oranının yüzde 51, deniz suyu sıcaklığının ise 28 derece ölçüldüğü Alanya'da sıcaktan bunalan yerli ve yabancı tatilciler, ilçenin dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'na gelerek serinlemeyi tercih etti. Normalleşme süreciyle birlikte hafta içi olmasına rağmen plajdaki yoğunluk dikkati çekti. Plaja gelenler güneşlenmeyi ve yüzmeyi tercih etti.

'KORKMANIZA GEREK YOK'

Alanya'da yaşayan Rus Tatyana Kurnetsova (33), denizin çok güzel olduğunu ve kimsenin koronavirüsten korkmadan buraya gelebileceğini söyledi. Kurnetsova, "Alanya'da koronavirüs yok, korkmanıza gerek yok. Kleopatra Plajı'nda şu an az turist var ama yavaş yavaş oluyor. Deniz, kum çok güzel. Buraya gelmenizi tavsiye ederim. Ben korkmuyorum ve buradayım" dedi.

RUSYA SINIRLARIN AÇILMASINI BEKLİYOR

Türkiye'ye herkesin rahatlıkla gelebileceğini vurgulayan Kurnetsova, vatandaşlarına da çağrı yaptı. Kurnetsova, "Sınırlar açıldıktan sonra Rusya'dan herkes buraya gelecektir, sınırların açılmasını bekliyorlar. Ben turizmde çalışıyorum ve biliyorum ki sınırlar açıldığında herkes gelecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA