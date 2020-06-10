ANTALYA Alanya'da plajlar eski günlerini aratmadı Alanya'da plajlar eski günlerini aratmadıAntalya'nın Alanya ilçesinde yerli yabancı birçok kişi sıcak havayı fırsat bilerek sahillere akın etti.

Alanya'da plajlar eski günlerini aratmadı

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerli yabancı birçok kişi sıcak havayı fırsat bilerek sahillere akın etti. Normalleşme süreciyle birlikte 18 yaş altının ve 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla birlikte plajlar doldu taştı.

Alanya'nın dünyaca ünlü Kleopatra Plajı eski günlerine geri döndü. Normalleşme süreciyle birlikte plajların açılmasının ardından yeniden dolmaya başlayan plajlar, 18 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının kalkmasıyla dolmaya başladı. Hava sıcaklığının 27 derece olduğu Alanya'da deniz suyu sıcaklığı 24 derece olarak ölçüldü. Nem oranının yüzde 63 olduğu ilçede plajlar eski günlerini aratmadı. PLAJIN KEYFİNİ ÇOCUKLAR ÇIKARDI

Dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'nı dolduran yerli yabancı birçok vatandaş, denizin keyfini çıkardı. Çocukların denizde yüzerek eğlendiği plajda, bazı vatandaşlar da köpeğiyle oynadı. Normalleşme süreciyle birlikte koronavirüs tedbirlerinin dikkate alınarak sosyal mesafe kuralına uyulduğu plaja gelenler gönlünce eğlendi.

'UZUN BİR TATİL YAPABİLMEK İÇİN EN İYİ FIRSAT'

Eskişehir'den ailesi ve 9 aylık bebekleriyle birlikte tatile gelen 39 yaşındaki Mehmet Kapar, "Deniz, insanlar sakin. Fazla kalabalık değil. Yabancılar da yok. Sakin ve mesafeli geçiyor. Öncelikle tabii bebeklerimizi düşünüyoruz. Ailemizi, çevremizi izole ediyoruz. Sürekli hijyene dikkat ediyoruz. Ondan sonra tatilimizi yapıyoruz. Uzun ve güzel bir tatil geçirmek için en iyi fırsat şu anda. Alanya çok güzel her yeriyle doğası, Dim Çayı'ndan tut kalesine kadar. Plajları da güzel. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Kaynak: DHA