ANTALYA ALANYA'DA OTELE UYUŞTURUCU BASKINI

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri bir otele uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri bir otele uyuşturucu operasyonu düzenledi.

-Operasyonda bir miktar eroin ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarına devam etti. Bu çalışmalar kapsamında polis ekipleri Güllerpınarı Mahallesi Yenilmez Caddesi üzerinde bulunan bir otelde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, otele operasyon düzenlerken, baskında A.Y. ve H.B. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Operasyon esnasında otelde yapılan aramada parçalar halinde toplam 5,49 gram eroin ele geçirildi. Şüpheliler işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, şüphelilerden A.Y. hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, diğer şüpheli H.B. ise adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı