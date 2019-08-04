ANTALYA Alanya'da nemden bunalan sahile koştu

Alanya'da nemden bunalan sahile koştu

ANTALYA'nın Alanya İlçesinde artan hava sıcaklıkları ve nem oranından dolayı bunalan tatilciler soluğu sahilde aldı.

Alanya Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 35, deniz suyu sıcaklığının 30 derece, nem oranının ise yüzde 70 ölçüldüğü ilçede tatilciler plajları doldurdu. Yerli yabancı pek çok tatilci, Alanya'nın dünyaca ünlü plajı Kleopatra başta olmak üzere sahillerde şemsiye açacak yer bırakmadı.

Hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi bulmasına bir de yüksek nemin bunaltıcı etkisi eklenince vatandaşlar kendini serin sulara bıraktı. Bazı tatilciler ise güneşlenmeyi tercih etti. Yetkililer sıcaklıkların hafta boyunca artarak devam edeceğini belirtti.

Kaynak: DHA