ANTALYA Alanya'da motosiklet hırsızı tutuklandı

Alanya'da motosiklet hırsızı tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde farklı zamanlarda 4 ayrı motosikleti çalan hırsız jandarmanın sıkı takibi sonucu yakalandıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alanya'nın Konaklı Mahallesi'nde farklı zamanlarda 4 ayrı motosikletin çalındığı ihbarı alınması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Konaklı Jandarma Karakolu ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) dedektifleri harekete geçti. Yapılan istihbarat çalışması ve güvenlik kamerası incelemeleriyle tanık beyanları üzerine hırsızlık şüphelisinin M.C. (28) olduğu tespit edildi. Şüpheli Konaklı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri yapılmak üzere karakola götürülen şüpheli daha sonra adliyeye sevk edildi. M.C. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan hırsızlık şüphelisi M.C.'nin alınan ifadesinde suçunu kabul ettiği ve çaldığı motosikletleri tanımadığı şahıslara sattığını söylediği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı