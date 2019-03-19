Antalya Alanya'da Mart Ayında Deniz Keyfi

Antalya'nın Alanya ilçesinde havanın sıcak gitmesini fırsat bilen vatandaşlar soluğu plajda aldı. Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 19 derece, deniz suyu sıcaklığın 18 derece ve nem oranının yüzde 80 ölçüldüğü ilçede güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar plaja indi. Bazı vatandaşlar güneşlenmeyi tercih ederken, bazıları ise denize girdi. Meteoroloji yetkilileri akşam saatlerinde havanın bulutlu ve yağışlı olabileceğini belirtirken, hava sıcaklığının hafta sonuna kadar yükselerek devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: DHA