Antalya alanya'da makilik ve çalılık alanda yangın

29.08.2019 00:19

Alanya'da makilik ve çalılık alanda yangın

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde makilik ve çalılık alanda yangın çıktı. Yangın sonucu 4 dönümlük alan zarar gördü.

İlçenin Uğrak Mahallesi Aydap mevkiinde çalılık ve makilik alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine yangına Alanya ve Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı 30 personel, 3 arazöz ve 3 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu, muz bahçelerine ve seralara ulaşmadan kontrol altına alınan yangında 4 dönümlük alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA