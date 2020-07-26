ANTALYA Alanya'da kurban pazarının ay yıldızlı 'fenomen boğası'
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ANTALYA Alanya'da kurban pazarının ay yıldızlı 'fenomen boğası'

Alanya'da kurban pazarının ay yıldızlı 'fenomen boğası'ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, gövdesinde ay yıldız figürü bulunan 1,1 tonluk 'Zorbey' adlı 2 yaşındaki boğa, kurban pazarında alıcısını bekliyor.

26.07.2020 12:14 | Son Güncelleme: 26.07.2020 12:44

Alanya'da kurban pazarının ay yıldızlı 'fenomen boğası'

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, gövdesinde ay yıldız figürü bulunan 1,1 tonluk 'Zorbey' adlı 2 yaşındaki boğa, kurban pazarında alıcısını bekliyor. Ay yıldız figüründen dolayı ilgi görebileceği için pazara getirdiğini söyleyen sahibi Yunus Aykul, 'Zorbey fenomen oldu dedi. Tokat Turhal'da hayvancılık yapan ve Kurban Bayramı nedeniyle Alanya'ya gelerek, kurban pazarında kurbanlıklarını satan Yunus Aykul, kendi yetiştirdiği ineğin yavrusu olarak dünyaya gelen ve 2 yıldır beslediği Zorbey adlı boğayı satışa çıkardı. Boğaya gözü gibi bakan Aykul 1,1 ton ağırlığa ulaşan Zorbey için 23 bin 750 TL fiyat belirledi. Üzerinde ay yıldız olduğu için fiyatta herhangi bir artış yapmayacağını söyleyen Aykul, uygun alıcı veya alıcılar bulursa Zorbey'i satacağını söyledi.

'TALEP GÖRECEĞİNİ DÜŞÜNDÜK, FENOMEN OLDU'

Sık sık vatandaşların gelerek Zorbey ile ilgili bilgi ve fiyat aldığını söyleyen Aykul, merak edip boğayı görmeye gelenlerin de çok olduğunu ifade etti. Aykul, 'Kurban pazarına Tokat Turhal'dan katıldık. Bu hayvanımız ay yıldızlı. Bu hayvanımızı daha çok talep göreceğini düşündüğümüz için pazara çıkardık. Ay yıldızlı olduğu için herhangi bir fiyat artışımız yok. Fiyatını 23 bin 750 TL olarak düşündük. Alanya halkının ilgisi çok yüksek. Gelen giden çok oluyor. Ay yıldızlı olduğu için ayrıca ilgi çekiyor ve onu görmek için geliyorlar. Hayvanın istirahati bile çok kısıtlı. Fenomen oldu bu hayvan, Sosyal medyada izleniyor diye konuştu.

ANTALYA Alanya'da kurban pazarının ay yıldızlı 'fenomen boğası'

Kaynak: DHA

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