ANTALYA Alanya'da kumar oynayan 28 kişiye 99 bin 225 TL ceza
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ANTALYA Alanya'da kumar oynayan 28 kişiye 99 bin 225 TL ceza

ANTALYA Alanya'da kumar oynayan 28 kişiye 99 bin 225 TL ceza
06.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 06.05.2020 12:45

Alanya'da kumar oynayan 28 kişiye 99 bin 225 TL ceza*- Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma, kumar oynandığı belirlenen bir villaya baskın düzenledi.

Alanya'da kumar oynayan 28 kişiye 99 bin 225 TL ceza

*- Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma, kumar oynandığı belirlenen bir villaya baskın düzenledi.

*- Yakalanan 28 kişiye sosyal mesafe kuralını ihlal ve kumar oynamak suçlarından toplam 99 bin 225 TL para cezası uygulandı.

Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ve Mahmutlar Jandarma Karakolu Komutanlığı ekipleri üç katlı bir villada kumar oynandığına dair gelen ihbar üzerine harekete geçti. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla Y.D.'ye ait olduğu öğrenilen villaya baskın düzenleyerek arama yapan ekipler 28 kişiyi yakaladı. Villada kumar oynamada kullanılan çok sayıda iskambil kağıdı, okey ıstakaları, okey taşları, yaz boz kağıtları ve oyun pulları ele geçirildi. Koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere uymayan villadaki şüphelilerin kumar oynarken ise sosyal mesafe kuralına uyarak masaların arasında boşluklar bıraktığı belirlendi.

Jandarma ekipleri içeride bulunan 28 kişiye 3 bin 150'şer TL olmak üzere toplam 88 bin 200 TL, içlerinden kumar oynayan 9 kişiye de ayrıca 1225'er TL olmak üzere toplam 11 bin 25 TL idari para cezası uyguladı. 28 kişiye toplamda 99 bin 225 TL para cezası yazıldı. Ayrıca villada kumar oynanmasına yer temin eden Y.D. hakkında da adli işlem yapıldı.

ANTALYA Alanya'da kumar oynayan 28 kişiye 99 bin 225 TL ceza

Kaynak: DHA

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