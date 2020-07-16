ANTALYA Alanya'da koli içinde çok sayıda av tüfeği ele geçirildi Alanya'da koli içinde çok sayıda av tüfeği ele geçirildiANTALYA'nın Alanya ilçesinde gece yarısı koliyle av tüfeği taşıyan şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Alanya'da koli içinde çok sayıda av tüfeği ele geçirildi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde gece yarısı koliyle av tüfeği taşıyan şüpheli polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Kolilerde, 140 adet av tüfeği olduğu belirlendi.

Alanya'nın Kadıpaşa Mahallesi'nde gece yarısı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir otomobilden çok sayıda koli indirilip binaya taşındığını gördü. Durumundan şüphelenerek kolileri taşıyan şüphelilerin yanına giden ekipler, kolilerin içerisinde çok sayıda av tüfeği olduğunu gördü. Ekipler kolileri taşıyan şüpheli A.Ç.'ye (36) tüfekleri sorduklarında, A.Ç. av bayisinden satılmak amacıyla alındığını ve evine götürdüğünü söyledi. Ancak şüphelinin herhangi bir taşıma izin belgesi olmadığı tespit edilirken, yapılan kontrollerde 140 adet av tüfeği olduğu belirlendi.

Kaynak: DHA