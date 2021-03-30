ANTALYA Alanya'da kırmızı çizgi çekildi

Alanya'da kırmızı çizgi çekildiİÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 ilde uygulanacak 'Kırmızı Çizgi' projesi Antalya'nın Alanya ilçesinde de başladı.

Alanya'da kırmızı çizgi çekildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 81 ilde uygulanacak 'Kırmızı Çizgi' projesi Antalya'nın Alanya ilçesinde de başladı.

İçişleri Bakanlığı'nın kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermeye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 81 ilde başlattığı 'Kırmızı Çizgi' projesi Antalya genelinde de başlatıldı. Bu kapsamında Alanya'da da uygulanan projede ilçenin birçok noktasında ışıkların olmadığı tüm yaya geçitlerine kırmızı çizgi çekildi. Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Emniyet Müdürü Alper Avcı, İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı Atatürk Caddesi ve Mahmutlar Mahallesi'nde Barbaros Caddesi üzerinde bulunan bir yaya geçidine kırmızı çizgi çekti. Uygulamaya ayrıca Alanya Belediyesi Trafik Eğitim Parkı'nda eğitim alan öğrenciler de katıldı. İlçede bugün 30 noktada uygulanan proje, yarın itibarıyla trafik ışığı olmayan yaya geçitlerinin tamamında uygulanacak.

'CANLARIMIZI KORUMAK İSTİYORUZ'

Proje hakkında konuşan Alanya Kaymakamı Ürkmezer, Alanya'mızın merkezindeki bir yaya geçidini sembolik olarak kırmızıya boyadık. Bütün Alanya'daki ana caddelerde, bütün ışıksız yaya geçitlerinde aynı şekilde çalışmaları yapıyoruz. Emniyet bölgesi ve jandarma bölgesinde çalışmalar var. Amacımız burada yaya geçitlerine dikkati çekmek. Hepimiz aynı zamanda hem yaya olarak hem de araç sürücüsü olarak bazen araçta yolculuk ederek trafiğin öznesi oluyoruz. Yaya geçidinde kızdığımız şeyleri sürücü olarak kendimiz yapabiliyoruz. Amacımız bunun önüne geçmek, yayaya öncelik tanımak, ışıklı geçitlerde herkes zaten kuralları biliyor, bütün ışıksız geçitlerde yayalara öncelik tanımak, yaya gördükleri zaman özellikle Alanya gibi trafiğin çok yoğun olduğu yerlerde saygı duymaya bu sayede de canlarımızı korumak istiyoruz dedi.

'ÖNEMLİ OLAN HALKIN BUNA DUYARLI OLMASI'

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de Biz yerel yöneticiler, kamu kurum ve kuruluşlar Sayın Kaymakamımız önderliğinde İçişleri Bakanlığımızın yaya öncelik haklarının verilmesi, kanunlaştırılmasından sonra çalışmalarımızı hepsini bilfiil tüm caddelerde uygulamaya çalışıyoruz. Uygulamak önemli değil ama burada halkın ve trafiğin duyarlılığı daha önemli. Yapması bizden bunu uygulamak halkın kendisinden. Önce insan. Yayaya saygılı bir trafik akışının olması diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı