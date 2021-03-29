ANTALYA Alanya'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ANTALYA Alanya'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Alanya'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltıAntalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Mağdur edilen 10 yabancı uyruklu kadın ülkelerine gönderilmek üzere Antalya Göç İdaresi'ne sevk edildi. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fuhuş ve kadın pazarlanmasını engellemeye yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalar kapsamında şüpheli E.B., S.A.I., U.H.B., E.Ş. ve E.K.'nin Alanya'da yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı tespit edildi. Şüpheliler hakkında başlatılan ve yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı. Devam eden soruşturma kapsamında şüphelilerin yabancı uyruklu kadınları farklı illerden ve yurt dışından getirerek, fuhuş yaptırdıkları belirlendi. Ekipler şüpheliler ve mağdur yabancı uyruklu kadınların konakladıkları 6 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanırken, toplam 10 yabancı uyruklu kadın kurtarıldı.

İkametlerde yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, hat ve fuhuştan elde edildiği düşünülen 7 bin TL ele geçirildi. Öte yandan E.Ş.'nin ikametinde ruhsatsız tabanca da bulundu. 10 yabancı uyruklu kadın emniyetteki işlemlerinin ardından Antalya Göç İdaresi'ne teslim edilerek ülkelerine gönderildi. Yakalanan 5 şüpheli ise emniyette 4 gün süren işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

ANTALYA Alanya'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
ANTALYA Alanya'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
ANTALYA Alanya'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı
ANTALYA Alanya'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Guy Ritchie Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Ersun Yanal Burak Yılmaz Okay Yokuşlu İsmail Kartal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Roma Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ANTALYA Alanya'da fuhuş operasyonu: 5 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 15:25:58. #1.16#
title