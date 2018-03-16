Antalya Alanya'da Deniz Keyfi

Alanya'da deniz keyfi

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sıcak ve güneşli havayı fırsat bilet tatilciler ve vatandaşlar denize girdi.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğü'nden alınan verilere göre hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 18 derece ölçüldüğü ilçede sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ve tatilciler Damlataş ile Kleopatra plajlarına geldi. Bazı tatilciler denize girerken bazıları şezlonglara uzanarak güneşlendi. Meteoroloji yetkilileri sıcaklıkların gelecek hafta boyunca da aynı seviyede devam edeceğini açıkladı.