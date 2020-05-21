ANTALYA Alanya'da 3 başkan döneminde bitirilemeyen yol açılıyor Alanya'da 3 başkan döneminde bitirilemeyen yol açılıyorALANYA Belediyesi'nde 3 başkanın döneminde bitirilemeyen yolun tamamlanması için ilk kazma vuruldu.

Alanya'da 3 başkan döneminde bitirilemeyen yol açılıyor

ALANYA Belediyesi'nde 3 başkanın döneminde bitirilemeyen yolun tamamlanması için ilk kazma vuruldu. Mevcut Başkan Adem Murat Yücel'in girişimleri, hayırseverlerin destekleriyle kamulaştırılmasının ardından Cikcilli-Çarşamba ve Metro Market arkasındaki bağlantı yolunda çalışmalar başladı. Alanya'nın 25 yıllık problemi haline dönüşen yol, 1 ay içerisinde alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanarak hizmete açılacak.

Alanya Belediyesi, koronavirüs salgınıyla ilgili çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da rutin işlerine devam ediyor. Bu kapsamda Alanya'nın 25 yıllık kanayan yarası haline dönüşen ve 3 belediye başkanı döneminde de açılamayan Cikcilli-Çarşamba ve Metro Market arkasındaki bağlantı yolunda mevcut Başkan Adem Murat Yücel döneminde ilk kazma vuruldu. Yücel'in girişimleri, hayırsever üç ailenin gönüllü terkleri sonucu kamulaştırılması tamamlanan yol, 1 ay içerisinde tamamlanacak alt ve üst yapı çalışmalarının ardından hizmete açılacak.

'ALANYA İÇİN KANAYAN BİR YARAYA DÖNÜŞMÜŞTÜ'

Mamadı ve Cikcilli bölgesindeki yol çalışmalarını yerinde inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya'nın kanayan yarasına dönüşmüş yolların tek tek çözüme kavuşturulduğunu ifade etti. Başkan Yücel, "Koronavirüs mücadelemiz sürerken, halkımıza daha rahat bir hayat sunmak, yaşam şartlarını yükseltmek adına rutin işlerimize de devam ediyoruz. Bugün çalışmalarımıza bir yenisini ekliyoruz. Benden önce 3 belediye başkanı eskiten bir yol nihayet çözüme kavuşuyor. Çok şükür bizlere nasip oldu. Bu yol Oba- Kuzey Cikcilli- Çıplaklı mahallesini çevreyoluna bağlayacak" dedi.

'HAYIRSEVER AİLELERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİM'

Hem rahat hem konforlu bir yol oluşturacaklarını aktaran Başkan Yücel, "Çarşamba kavşağında da bayram sonrasında çalışmalara başlayacağız. 20 metre genişliğindeki bu yolun açılması için bize destek veren Özdemir, Kelleci ve Erkek ailelerine teşekkür ediyorum. Gönüllü olarak burayı bize terk ettiler, inşallah biz de gerekli tüm alt ve üst yapı çalışmalarını tamamlayıp yolu kısa zamanda hizmet verecek duruma getireceğiz. Yıllarca beklenen, arzu edilen bir yoldu. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

'HASBAHÇE'NİN ÖNCE İMAR SONRA YOL SORUNUNU ÇÖZDÜK'

Büyükhasbahçe ve Küçükhasbahçe mahallelerinde imar sorunlarının 20 yıl sürdüğünü belirten Başkan Yücel, şöyle konuştu:

"İmar sorununu geçen dönemde çözmüştük, bu dönemde de alt ve üst yapı sorunlarını çözüyoruz. Mamadı ve Büyükhasbahçe yollarının üst ve sanat yapılarını yapmaya başladık. Oradan da Mamadı'ya bağladık. Oradan da Tepe ve Yayla yollarına çıkış yapıldı. Bayram arifesinde orası da açılacak."

Kaynak: DHA