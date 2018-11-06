Antalya Akseki'de Kaçak Silah Operasyonu

Antalya Akseki'de Kaçak Silah Operasyonu

Akseki'de kaçak silah operasyonuANTALYA'nın Akseki ilçesinde polisin durdurduğu minibüste ruhsatsız 27 tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Akseki'de kaçak silah operasyonu

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde polisin durdurduğu minibüste ruhsatsız 27 tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Akseki Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri ilçe girişinde A.T.'nin kullandığı 07 B 2304 plakalı minibüs durdurdu. Yapılan aramada araç içerisinde poşetlere konulmuş ruhsatsız 27 tabanca ile 9 milimetre çapında 6 mermi ele geçirildi.

Malzemelere el koyan ekipler sürücü A.T. ile aynı araçta bulunan S.A.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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