Antalya Akseki'de haziranda karla mücadele ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, karla kaplı Morca Yaylası yolunun açılması için iş makineleriyle çalışma yapılıyor.

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, karla kaplı Morca Yaylası yolunun açılması için iş makineleriyle çalışma yapılıyor.

Akseki ilçesinde, haziran ayında yayla yollarının açılması için karla mücadele çalışmaları yapılıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, 2 bin 500 metre yüksekliğindeki Akseki'nin Morca Yaylası'nda yer yer 2 metreyi bulan karla kaplı yolları ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Karla mücadele ekibi, Akseki ilçesine 55 kilometre, Çukurköy Mahallesi'ne 28 kilometre uzaklıktaki yaylanın yolunu iş makineleri yardımıyla çalışmalarını sürdürüyor.Çukurköy Mahalle sakinleri, Morca Yaylası yolunun bazı bölümlerinin hala kar nedeniyle kapalı olduğunu belirtti. Sürücülük ve arıcılık yapan köylüler, karla kaplı yayla yolunun açılmasının ardından hayvanları ve arıları yaylaya çıkaracaklarını söyledi.

Kaynak: DHA