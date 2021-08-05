Antalya AKEV'den yardım eli!
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Antalya AKEV'den yardım eli!

Antalya AKEV'den yardım eli!
Bültenler - Haberler | Güncel

Ülkemizin çeşitli bölgelerindeki orman yangınları hiç şüphesiz bütün Türkiye'yi üzüntüye boğuldu. Üniversite yönetimi de bu durumdan mağdur olan vatandaşlar sıkıntılarını giderebilmek adına bazı kararlar alındı. Buna göre;

Ülkemizin çeşitli bölgelerindeki orman yangınları hiç şüphesiz bütün Türkiye'yi üzüntüye boğuldu. Üniversite yönetimi de bu durumdan mağdur olan vatandaşların sıkıntılarını giderebilmek adına bazı kararlar aldı. Antalya Akev Üniversitesi buna göre;

1. Orman yangınlarının derinden etkilediği ve üniversitenin de kampüslerinin bulunduğu Antalya'daki orman yangınlarından zarar gören ve bu sebeple barınma ihtiyacını karşılayamayan vatandaşları, üniversite lojman ve konukevlerini bir ay boyunca ücretsiz kullanabilecek.

2. Yine ikamet ettikleri evleri orman yangınları sebebiyle kullanılmaz hale gelen Antalya'da yerleşik vatandaşların çocuklarına, 2021-2022 Akademik yılında geçerli olmak kaydıyla Meslek Yüksekokulu bölümlerimizden birini tercih etmeleri halinde %100 burslu olarak eğitim-öğretim imkanı sağlayabilecek.

Kaynak: Bültenler

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