Antalya akdeniz üniversitesi'nde sanal ders dönemi

23.09.2019 16:06

Akdeniz Üniversitesi'nde sanal ders dönemi

Akdeniz Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (AKUZEM) başlatmış olduğu e-öğrenme sistemi ile öğrenciler, zorunlu İngilizce derslerini internet üzerinden takip edecek.

Akdeniz Üniversitesi'nde eğitim gören 1'inci sınıf öğrencilerinin aldığı zorunlu İngilizce dersleri, 2019-2020 eğitim öğretim yılı itibarıyla e-öğrenme sistemi üzerinden verilecek. Sistem öğrencilere derslerini bilgisayar, cep telefonu veya tablet üzerinden izleme imkanı sunuyor. Öğrenciler, sadece ders programında belirtilen saatte bilgisayar başında bulunan öğretmenine, ders sırasında sorularını yöneltebilecek. Dersi ortalama 6 bin öğrencinin sistem üzerinden alması bekleniyor.

AKUZEM tarafından yürütülen sistem sayesinde öğrenciler, İngilizce dersini istedikleri saat ve yerde izleyebilecek. Sistem öğrencilerin yoğunluğunu azaltırken, bir yandan da öğrenci sayısındaki artışla birlikte bazı fakültelerde oluşan yoğunluğu azaltacak. Güz ve bahar dönemlerinde dersi alacak öğrenciler, sınava okullarında girecek. Ancak dönem boyunca belirlenen tarihlerde öğrencilere online testler yapılacak. AKUZEM benzer bir sistemle ön lisans, lisans ve yüksek lisans alanlarında öğrencilere uzaktan eğitimle dersler veriyor.

'6 BİN ÖĞRENCİ DERSİ ALACAK'

Sistemle birlikte öğrencilerin yoğunluğunun azaldığını belirten AKUZEM Müdürü Prof. Dr. Cengiz Şengül, 2019-2020 eğitim yılı içerisinde ortak zorunlu dersler arasında bulunan İngilizce 1 ve İngilizce 2 dersleri, Uzaktan Eğitim Merkezi tarafından yürütülecek. Öğrencilerimiz bu şekilde okula gelmeden derslerini dönem boyunca bilgisayarlarından, cep telefon ve tabletlerinden takip edebilecek. Bu şekilde öğrenci yoğunluğunu azaltmış oluyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimiz istedikleri saatte girerek bu ders kayıtlarını takip edebilecek. Ortalama 6 bin öğrenci bu sistemden faydalanarak bu sene İngilizce dersini e-öğrenme sistemi üzerinden alacak diye konuştu.

'DERS SIRASINDA SORU SORABİLİYOR'

Öğrencilerin önceden çekilip yayımlanan derslere sistemlerine girerek istedikleri zaman ulaşabileceğini söyleyen Prof. Dr. Şengül, Ders programında belirlenmiş olan saatte öğrenci dersi izlerken dersin öğretmeni bilgisayar başında takip ediyor. Öğrenci dersi izlerken veya dersin bitiminde bilgisayar başında olan öğretmenine soru sorabiliyor. Böylelikle interaktif etkileşim kurmuş oluyoruz. Aynı zamanda dönem içerisinde öğretmenlerin hazırladığı sorularla öğrencilere internet üzerinden testler yapılacak. Derslerin interaktif şekilde ulaşmasıyla öğrencilerin zamanını daha tasarruflu kullanmasını sağlıyoruz diye konuştu.

Kaynak: DHA