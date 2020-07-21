ANTALYA Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yılan paniği Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yılan paniğiAkdeniz Üniversitesi Hastanesi 5'inci kat havalandırma peteklerine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yılan paniği

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 5'inci kat havalandırma peteklerine giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalandı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B Blok 5'inci kat havalandırma peteklerinde yılan gören görevliler, önce panik yaşadı, ardından 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kısa sürede üniversite hastanesine geldi. Ekipler, özel kıyafetlerini giyip havalandırma peteğini sökerek yılanı kısa sürede yakaladı. İtfaiye eri tarafından zarar verilmeden poşete konulan yılan, görevliler tarafından doğal yaşam alanına bırakıldı. Yakalanan yılanın bölge halkı tarafından boz yılan olarak adlandırılan cins olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA