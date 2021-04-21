ANTALYA AİLESİNİN BAKMALARI İÇİN VERİP TERK ETTİĞİ NEFES BEBEĞİ, SAHİPLENMEK İSTİYORLAR

ANTALYA'da Kadir Tezcan, 5 aylıkken kendilerine para karşılığı bakması için bırakılan 2 yaşındaki Nefes bebeğin babasına bir daha ulaşamadığını belirterek, "Devlet bize verirse kendi çocuğumuz gibi bağrımıza basmak istiyoruz" dedi.

ANTALYA'da Kadir Tezcan, 5 aylıkken kendilerine para karşılığı bakması için bırakılan 2 yaşındaki Nefes bebeğin babasına bir daha ulaşamadığını belirterek, "Devlet bize verirse kendi çocuğumuz gibi bağrımıza basmak istiyoruz" dedi. Bebeğin babası İ.A. ise kızı 11 günlükken eşinin bırakıp gittiğini ifade ederek, "Kendisine olan borcum karşılığında senet yaptık. Kızımı geriye almak için gerekli yerlere müracaat edeceğim" diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde şoför olarak çalışırken 2019 yılı Ekim ayında işten çıkartılan Kadir Tezcan, ailesine bakmakta zorlanınca para karşılığı bebek bakmak istedi. Gelen bir teklifi değerlendiren Kadir- Bahar Tezcan çifti, 5 aylık Nefes adlı bebeğe aylık 2 bin 500 lira karşılığında 7/24 bakmak için babası İ.A. ile anlaştı. İ.A., bebeği Tezcan çiftine teslim edip gitti. Birkaç ay bebeğin durumunu soran İ.A., iddiaya göre bir daha telefon açmadı. İ.A., kendisine ulaşmaya çalışan Tezcan çiftini de her yerden engelledi.

'ARTIK BİZİM ÇOCUĞUMUZ GİBİ OLDU'

2 yaşına giren Nefes'i kendi çocuklarından ayırmadığını ve bağrına bastığını söyleyen Kadir Tezcan, "Öyle günler oldu ki yiyecek ekmeğimiz yoktu. Ancak Nefes'i öyle sahiplendik ki anlatamam. Artık bizim çocuğumuz gibi oldu. Bizim yanımızda emeklemeyi, yürümeyi, konuşmayı öğrendi. Bizi anne- babası gibi görüyor. Bugün doğum günü. Oğluma 'abi', kızıma 'abla' diyor. Biz de kendisine öyle bağlandık ki anlatamam" dedi.

'O ARTIK BİZİM NEFESİMİZ'

İ.A.'nın kendilerine bir kez 1250 lira verdiğini aktaran Kadir Tezcan, "Beni engellediği için artık ulaşamıyorum. Devletimiz yardımcı olursa Nefes'i sahiplenmek istiyoruz" dedi.

Nefes'e öz çocuğu gibi davrandığını söyleyen Bahar Tezcan ise en güzel yıllarına şahit olduğunu belirterek, "O artık bizim nefesimiz oldu. Çok seviyoruz. Biz ne yersek onu yiyor. Bana 'anne', eşime de 'baba' diyor. Kızım Tuana'yı ablası, Osman'ı ise ağabeyi biliyor. Üstelik çok güzel anlaşıyorlar" diye konuştu.

'KIZIMIN GELECEĞİ İLE İLGİLENİYORUM'

Nefes bebeğin babası İ.A. ise kızı 11 günlükken annesinin bırakıp gittiğini ve eline kaldığını belirterek, velayetin kendisinde olduğunu ifade etti. İ.A., "Kızımı 5 aylıkken bakmaları için Tezcan ailesine bıraktım. 5- 6 ay bütün masraflarını karşıladım. Ancak mahkumiyetim çıkması nedeniyle maaşları ve diğer masraflarını ödeyemedim. Kendisine olan borcum karşılığında senet yaptık. Kızımı geriye almak için gerekli yerlere müracaat edeceğim. Benim kızımı reklam malzemesi yapamaz. Ayrıca geleceği ile ilgileniyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı