ANTALYA Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
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ANTALYA Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardıANTALYA'da uygulama yapan trafik polisleri, bir ağaçta yavru kedinin mahsur kaldığını fark edince itfaiyeden yardım istedi.

25.05.2020 17:41 | Son Güncelleme: 25.05.2020 17:48

Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

ANTALYA'da uygulama yapan trafik polisleri, bir ağaçta yavru kedinin mahsur kaldığını fark edince itfaiyeden yardım istedi. Gelen ekip, kediyi bulunduğu yerden alıp güvenli bir yere bıraktı.

Konyaaltı ilçesindeki Antalyaspor Kavşağı'nda saat 16.00 sıralarında uygulama yapan trafik polisleri, bulundukları yerden yaklaşık 50 metre uzaklıktaki bir ağaçtan kedi sesi geldiğini duyunca o yöne yöneldi. Bir yavru kedinin ağacın dallarında mahsur kaldığını gören polisin çabası sonuç vermeyince, durum haber merkezine bildirildi.

Kedinin kurtarılması için itfaiyeye haber veren polisler, ekiplerin gelmesini bekledi. Kısa süre sonra gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye kurtarma ekibi, merdiven uzattığı ağacın dalındakmi yavru kediyi, bir itfaiye erinin yardımıyla bulunduğu yerden aldı. İtfaiye eri, minik kediyi güvenli alana kadar götürüp bıraktı.

ANTALYA Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı

Kaynak: DHA

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