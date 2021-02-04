Antalya Afet Risk Azaltma Planı hazırlık toplantısı yapıldı
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Antalya Afet Risk Azaltma Planı hazırlık toplantısı yapıldı

04.02.2021 14:13 | Son Güncelleme: 04.02.2021 14:16
Antalya Afet Risk Azaltma Planı hazırlık toplantısı yapıldı

Antalya İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Antalya İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Antalya'daki afet risklerini tanımlamaya ve azaltmaya yönelik hedef, strateji ve eylemleri belirlemek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Nurettin Ateş, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve kamu kurum temsilcileri katıldı.

Vali Yardımcısı Ateş, toplantıda yaptığı konuşmada, dünyanın doğal ve insan kaynaklı afetlerin etkisinin arttığı bir çağı yaşadığını belirtti. Bunun sebeplerinin hızlı ve düzensiz kentleşme, nüfus artışı, iklim değişiklikleri gibi faktörlerin etkili olduğunu söyleyen Ateş, tehditlerle baş etmenin en temel prensibinin tehlike ve riskleri belirleyip önlem almak olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin coğrafi yapısı ve iklim özellikleriyle afetlerden çok fazla etkilenen bir konumda yer aldığına dikkati çeken Ateş, "İl Afet Risk Azaltma Planı genel olarak ilin genel durumu, tehlike ve risk değerlendirmeleri, mevcut durum analizi, afet risk azaltma amaç, hedef ve eylemleri ve izleme ve değerlendirme bölümlerinden oluşacaktır. İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlıklarının kapsayıcılığı arttırmak için farklı alan ve sektörlerden, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin çalışmalarda aktif olarak yer almasının sağlanması hedeflenmektedir." ifadelerini kullandı.

Ateş, hazırlanacak planın kente hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süleyman Elçin

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