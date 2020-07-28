ANTALYA Adrasanlı işletmecilerden sahil temizliği
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ANTALYA Adrasanlı işletmecilerden sahil temizliği

Adrasanlı işletmecilerden sahil temizliğiANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki Adrasanlı işletme sahipleri sahil temizliği yaptı.

28.07.2020 14:41 | Son Güncelleme: 28.07.2020 14:48

Adrasanlı işletmecilerden sahil temizliği

ANTALYA'nın Kumluca ilçesindeki Adrasanlı işletme sahipleri sahil temizliği yaptı.

Adrasan'da gönüllü bir grup esnaf her hafta sahilde temizlik yapıyor. İşletme sahipleri ve çalışanlarından oluşan gönüllü grup daha sonra dernekleşerek güçlü hale geldiklerinde değişik etkinlikler de yapmayı planlıyor.

Çevre mühendisi ve Adrasan'da 22 yıldan beri turizm sektöründe otel işletmeciliği yapan Serkan Konuralp, "Biz Adrasanlı işletme sahipleri olarak, bir rutin haline getirdiğimiz pazartesi sahil temizliğini hep birlikte gönüllü olarak yapıyoruz. Burada amacımız evimizi temizlemek. Belediyemizin bazı konularda gücü yetmediği için veya yetişemediği için biz ona destek vermek istiyoruz. Evimizi daha temiz, gelen konuklara daha kullanılabilir, eski doğal haliyle sunabilmek için destek vermeye çalışıyoruz. Biz bu etkinliği tamamen gönüllü olarak buradaki işletmelerin çalışanlarıyla katılabildikleri kadar, destek verebildikleri kadar toplu olarak yapmaya gayret ediyoruz. Her pazartesi toplu olarak bu etkinliği gerçekleştiriyoruz. Bu etkinliği devam ettirip, derneğimizin çok yakın zamanda kuruluşu olmak üzere daha güçlü daha kuvvetli daha çok ses getiren farklı farklı etkinliklerle birleştirmek istiyoruz" dedi.

ANTALYA Adrasanlı işletmecilerden sahil temizliği

Kaynak: DHA

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