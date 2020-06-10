ANTALYA Adrasan Göleti'nden tarımsal sulama başladı Adrasan Göleti'nden tarımsal sulama başladıANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 2018 yılında yapımı tamamlanan Adrasan Göleti'nden tarım alanlarına kapalı devre su dağıtımı başladı.

Adrasan Göleti'nden tarımsal sulama başladı

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde 2018 yılında yapımı tamamlanan Adrasan Göleti'nden tarım alanlarına kapalı devre su dağıtımı başladı.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından inşa edilen, 50 metre gövde yüksekliği, 2.82 milyon metreküp su tutma hacmi ve yaklaşık 6 bin dönüm alanı sulama kapasitesine sahip Adrasan Göleti geçen yıl tamamlandı. Gölette kış mevsimi boyunca depolanan su dün itibarıyla kapalı devre sulama sisteminden tarımsal alanlara dağıtılmaya başladı. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce ve Adrasan Mahalle Muhtarı Nail Aksoy, gölette ve tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

Muhtar Nail Aksoy, "Adrasan havzası içinde sulama olmazsa olmaz olan ve sulama projesi dışında kalmış yerlerimiz var. Projenin genişletilerek sulama olmayan yerlerinde dahil edilmesini istiyoruz" dedi.

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce de "Dün itibarıyla kapalı sulama sistemi devreye girdi. Adrasan halkımıza ve çiftçilerimize hayırlı olsun. Emeği geçen muhtarımıza Devlet Su İşlerinin en ufak biriminden en yüksek kademesine kadar hepsine çok çok teşekkür ederiz. 12 ay tarım yapan bir ilçenin tamamının kapalı devre sulama sistemine geçmesi bizi çok mutlu ve memnun edecektir. Biz hem Türkiye'ye hem de dünyaya ihraç edilen gıdanın başkentiyiz. Onun için Kumluca'nın tamamının kapalı devre sulama sistemine geçmesini çok önemsiyoruz. Bu göletin sularının çok idareli bir şekilde kullanılmasını, çok değerli çiftçilerimizden arz ediyorum. Çünkü su bizim için çok değerli. Devletimizden Allah razı olsun. Bunun devamını bekliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA